Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pesquisa

Como o uso de celular e de redes sociais une jovens ricos e pobres no ES

Foram entrevistados estudantes de escolas privadas, em Vitória, e pública, em Cariacica, com idades entre 16 a 29 anos

Publicado em 21 de Novembro de 2024 às 14:14

Públicado em 

21 nov 2024 às 14:14
Vilmara Fernandes

Colunista

Vilmara Fernandes

celular
Crédito: Arte - Camilly Napoleão com Adobe Firefly
Apesar de estarem em contextos sociais diferentes, jovens de periferias e os de classe média têm em comum semelhanças quando se fala em uso do celular e o consumo das mídias sociais. Pesquisa sobre o tema aponta que eles ficam muito tempo em tela, não percebem o quanto são influenciados e que necessitam ter o seu comportamento validado pelas redes sociais.
Os dados foram identificados em estudo realizado pela Faesa Centro Universitário, com jovens entre 16 a 29 anos. O levantamento foi realizado em visitas a escolas particulares de Vitória e pública de Cariacica. E ainda em uma consulta aberta com questionário on-line.
“São similaridades que nos impressionaram. Há uma necessidade de viver essa conexão o tempo todo. Nos relataram, por exemplo, que na situação em que esquecem o celular em casa, voltam para buscá-lo porque não é possível ficar sem o equipamento”, conta o professor de comunicação Felipe Dall’Orto, que coordenou o estudo.
O objetivo era entender o impacto das tecnologias digitais no comportamento e nas relações pessoais da Geração Z, nascidos entre os anos de 1997 e 2012 e considerados nativos digitais.
Dall’Orto destaca que para este grupo as redes sociais funcionam como um espaço de pertencimento, onde busca validação e conexões com seus pares de maneira constante, para se expressar e participar ativamente dos processos.
“A forma de se vestir, de se comportar, eles precisam muito, segundo a fala deles, dessa legitimação que vem pelas redes sociais. Precisam delas para se sentir pertencente e estabelecer conexão", acrescenta.

Há diferenças?

A pesquisa também procurou entender se a diferença geográfica e de contexto social teria impactos no consumo em relação às mídias digitais.
“O que percebemos é que o consumo é muito próximo. O que muda são as referências, de gamers, de cantores, de influencers. O que está em alta em um local, por exemplo, nem é considerado no outro”, relata.
No relato dos entrevistados eles afirmam não se sentirem diretamente influenciados pelas redes. Mas 68% admitiram já ter consumido produtos indicados por influenciadores, especialmente itens de beleza e moda. “Nas entrevistas foi perceptível que, apesar de negarem a influência, não percebem o impacto dela no consumo”, observa Dall’Orto.
Outro ponto é que 67% dos participantes relataram sentir desconforto ao compararem suas vidas com as representações vistas nas redes.

Tempo em tela

O estudo revelou que 72,8% dos jovens ficam mais de 4 horas por dia conectados, sendo que 13,6% ultrapassam 8 horas diárias nas redes sociais.
“Essa conexão, em grande parte realizada pelo smartphone, é intensificada pela velocidade de estímulos gerados pelos algoritmos das plataformas, como Instagram, TikTok e WhatsApp, que se tornaram ferramentas centrais de comunicação e consumo de informação para essa geração”, é relatado no estudo.
Ele cita como exemplo a ausência de consumo de televisão. É uma geração que, quando assiste TV, o faz pelo celular. “Quando eu era jovem brigava para ter uma televisão no quarto. Hoje eles querem um celular, porque precisam mais desse do aparelho”, observa o professor.
Ele explica que, para esta geração, é fundamental ter internet. “Utilizam um pré-pago ou lançam mão de internet pública ou vão a lugares que liberam o Wi-Fi.”
Uma outra curiosidade é o que partilham. “Nos bairros de classe média há o compartilhamento de streaming entre os amigos, é um hábito comum entre eles. Na periferia partilham internet”.
O levantamento também identificou que o tempo on-line, aliado ao ritmo acelerado de conteúdos consumidos, tem influenciado a forma como a Geração Z percebe o mundo. "Criam uma fusão entre o real e o virtual e uma visão muitas vezes fragmentada da realidade", destaca o estudo.
Foram entrevistados 200 jovens de 16 a 29 anos, teve a duração de um ano e foi liderado pelo professor de comunicação Felipe Dall’Orto com a colaboração das alunas Anna Lara Kapitzky Dias, Otilia Maria dos Santos Almeida, Laísa Rocha Barreto, Nicoly Reis e Evelyn Souza.

LEIA MAIS COLUNAS DE VILMARA FERNANDES

MP cobra na Justiça que Vila Velha reconstrua barracões de pescadores

Acordo de Mariana: 6 cidades do ES decidem se vão ficar em ação inglesa

Grupo vai fiscalizar por satélite a recuperação de áreas desmatadas no ES

Capixaba cria kit de roupas especiais para visitas em presídios do ES

A luta das mais de 2,5 mil famílias que vivem sem luz no ES

Vilmara Fernandes

E jornalista de A Gazeta desde 1996. Antes atuou em A Tribuna. Foi reporter nas editorias de Politica, Cidades e Pauta. Foi Editora de Pauta e Chefe de Reportagem. Desde 2007, atua como reporter especial com foco em materias investigativas em diversas areas.

Tópicos Relacionados

Redes Sociais Celular Pesquisa Jovens
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Livrarias em Vitória comemoram Dia Mundial do Livro com sorteio e brindes
**ARQUIVO** SÃO PAULO, SP 14.12.1990 - Automobilismo - FÃ³rmula 1: o piloto Ayrton Senna mostra prÃªmio da FIA no aeroporto de Congonhas, em SÃ£o Paulo. (SÃ£o Paulo, SP, 14.12.1990. Foto: Sergio Andrade/Folhapress)
O que aconteceu com o Banco Nacional, do icônico boné azul de Senna?
Imagem de destaque
Líbano acusa Israel de crime de guerra por ataque que matou jornalista

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados