O motivo da briga em presídio no ES que feriu irmãos Vera e mais 4

Crédito: Arte : Camilly Napoleão com Adobe Firefly

A tradicional disputa por territórios, aliada à extorsão praticada contra empresários, comerciantes e moradores, acirrou os ânimos das lideranças de grupos criminosos detidas na Penitenciária de Segurança Máxima 2 (PSMA 2), em Viana.

À coluna foi relatado que a briga envolveu integrantes do Primeiro Comando de Vitória (PCV) e do Terceiro Comando Puro (TCP). Esta última facção criminosa tem como lideranças os irmãos Luan Gomes Faria, o Kamu, e Gabriel Gomes Faria, o Buti. Os dois foram presos em 2023 e seriam os principais alvos.

Parte da revolta dos faccionados do PCV seria contra o avanço dos Vera em relação a algumas bocas de fumo. A informação sobre a expansão de território chegou ao presídio que abriga as principais lideranças criminosas, consideradas as de maior periculosidade, e não foi aceita pelos traficantes.

Também pesou as informações recebidas sobre as extorsões contra comerciantes, empresários e moradores. E que estariam inclusive atingindo áreas sob influência do PCV. Uma prática por eles repudiada e que vinha sendo adotada pelos rivais.

Em apenas um ano, a movimentação com as extorsões chegou a R$ 43 milhões. No Estado, um empresário chegou a ser preso por atuar em conjunto com os traficantes.

E como Buti e Kamu estão presos, o comando das operações criminosas ficou a cargo do irmão deles, Bruno Gomes Faria, o Nono, que permanece foragido e escondido no Rio de Janeiro.

Os irmãos Vera: Gabriel Gomes Faria, o Buti, e Luan Gomes Faria, o Kamu Crédito: Fonte: PCES

Briga

Teve início tão logo entraram no ambiente. Foram utilizados “chuchos” contra alguns dos presos, um deles ficou com algo semelhante a um vergalhão enterrado na parte de trás do pescoço.

Seis ficaram feridos. “Foram socorridos e atendidos, inicialmente, na Unidade de Saúde Prisional, dentro do Complexo de Viana”, foi dito em nota da Sejus. Os ânimos foram contidos pela Polícia Penal, que iniciou a investigação da ocorrência.

Um Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) será aberto para investigar a motivação e responsabilizar os envolvidos, informou a Sejus. Em paralelo, a Polícia Civil também investiga os fatos, considerando que houve tentativas de homicídio.

As apurações iniciais apontam que dois internos já assumiram terem realizado o planejamento dos ataques. E que eles vinham sendo ameaçados pelos rivais do TCP e decidiram antecipar a ação para não morrerem.

O foco eram as duas lideranças do TCP — Kamu e Buti. As ações deles não são aceitas pelos integrantes do PCV.

De olho nas ruas

As forças de segurança passaram esta segunda-feira (10) em alerta, verificando áreas conhecidas como sendo de atrito entre as duas facções. O objetivo é evitar que o conflito iniciado na unidade prisional se espalhasse para as ruas. E durante a noite o trabalho continuou sendo executado.

À coluna foi relatado que, inicialmente, o problema aparenta estar contido no sistema penal, sem repercussão nas ruas.

O monitoramento denominado de saturação, realizado pela Polícia Militar, conta com o apoio das equipes da Força Tática, do Batalhão de Missões Especiais (BME), o Batalhão de Operação com Cães, continuará sendo executado por pelo menos 48 horas.

Feridos no conflito

Kassiano Peixoto Belmont - Foi socorrido com algo parecido com um vergalhão fincado em suas costas, na altura do pescoço. Passou pelo centro cirúrgico e estava em observação. Seu estado de saúde, até o final da noite desta segunda-feira (10), era estável

Foi socorrido com algo parecido com um vergalhão fincado em suas costas, na altura do pescoço. Passou pelo centro cirúrgico e estava em observação. Seu estado de saúde, até o final da noite desta segunda-feira (10), era estável Thiago Ferreira Costa - Seu estado de saúde, até o final da noite desta segunda-feira (10), era estável

Seu estado de saúde, até o final da noite desta segunda-feira (10), era estável Gabriel Gomes Faria, o Buti - Seu estado de saúde, até o final da noite desta segunda-feira (10), era estável

Seu estado de saúde, até o final da noite desta segunda-feira (10), era estável João Paulo Ferreira Dias - Já retornou para o presídio após atendimento médico hospitalar

Já retornou para o presídio após atendimento médico hospitalar Carlos Eduardo da Silva Costa - Já retornou para o presídio após atendimento médico hospitalar

Já retornou para o presídio após atendimento médico hospitalar Luan Gomes Faria - Seu estado de saúde, até o final da noite desta segunda-feira (10), era estável

Além dos irmãos Vera, foi atingido no conflito João Paulo Ferreira Dias, que faz parte de uma família com ligações com a criminalidade. Era conhecido como o “dono do morro”, referência à Piedade. E as disputas de poder em 2018 deram origem à sequência de crimes que ocorreram na região, incluindo os irmãos Ruan e Damião Reis.

Contra Kassiano Peixoto Belmont existem, no site do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), diversos processos por homicídio. Foragido da Penitenciária Máxima 1, foi capturado no Rio.