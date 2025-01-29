O papel da esposa de um dos 'Irmãos Vera' em esquema do tráfico no ES

Uma das pessoas presas durante a Operação Conexão Perdida, deflagrada pela Polícia Civil na manhã desta quarta-feira (29), é Emily Maria Barros Almeida, de 27 anos, mulher do traficante Luan Gomes Faria, o Kamu. A informação foi apurada pela repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta. Kamu está preso desde 2023 e é apontado como um dos líderes da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP).
Ainda conforme a TV Gazeta, Emily, que foi presa no bairro Itararé, em Vitória, tinha um papel importante no esquema. Primeiro, os criminosos extorquiam empresários e comerciantes, que eram coagidos a pagar quantias elevadas para continuar operando em comunidades controladas pelo tráfico. As investigações mostraram que Emily recebia esse "pedágio" pago pelas vítimas na própria conta bancária e enviava o recurso a um banco clandestino montado pela quadrilha no Rio de Janeiro, onde o valor era sacado em espécie. Em apenas um ano, a movimentação com as extorsões chegou a R$ 43 milhões.
Ainda no início da manhã desta quarta, a colunista de A Gazeta Vilmara Fernandes já havia antecipado que, entre os procurados, estava a companheira de uma liderança do TCP. No Espírito Santo, além de Emily, um empresário suspeito de ter se associado ao grupo criminoso também foi preso. A operação acontece também no Rio de Janeiro, onde três pessoas já foram presas.