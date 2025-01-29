O papel da esposa de um dos 'Irmãos Vera' em esquema do tráfico no ES

Ainda no início da manhã desta quarta, a colunista de A Gazeta Vilmara Fernandes já havia antecipado que, entre os procurados, estava a companheira de uma liderança do TCP. No Espírito Santo, além de Emily, um empresário suspeito de ter se associado ao grupo criminoso também foi preso. A operação acontece também no Rio de Janeiro, onde três pessoas já foram presas.