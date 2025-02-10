Irmão Vera em estado grave; veja quem são os feridos em presídio no ES

Crédito: Arete - Camilly Napoleão com Adobre Firefly

À coluna foi relatado que ele chegou ao hospital com vários ferimentos na região do pescoço, e que o seu estado seria grave, permanecendo intubado e recebendo cuidados intensivos. Seu irmão, Gabriel Gomes Faria, o Buti, teria passado pelo centro cirúrgico e segue em observação.

Confira a lista dos feridos:

Kassiano Peixoto Belmont - Foi socorrido com algo parecido com um vergalhão fincado em suas costas, na altura do pescoço. Passou pelo centro cirúrgico e estava em observação





Foi socorrido com algo parecido com um vergalhão fincado em suas costas, na altura do pescoço. Passou pelo centro cirúrgico e estava em observação Thiago Ferreira Costa - Em estado grave e tinha sido encaminhado para a UTI





Em estado grave e tinha sido encaminhado para a UTI Gabriel Gomes Faria, o Buti - Passou pelo centro cirúrgico e estava em observação





Passou pelo centro cirúrgico e estava em observação João Paulo Ferreira Dias - Deve receber alta hospitalar até o final do dia e retornar ao presídio





Deve receber alta hospitalar até o final do dia e retornar ao presídio Carlos Eduardo da Silva Costa - Deve receber alta hospitalar até o final do dia e retornar ao presídio





Deve receber alta hospitalar até o final do dia e retornar ao presídio Luan Gomes Faria, o Kamu - Está com vários ferimentos na região do pescoço, está em estado grave e intubado. No momento encontra-se na sala vermelha.

Quem são?

Os irmãos Vera — nome dado em referência à mãe deles — são lideranças do TCP, presas em 2023, e atuam em vários bairros da Grande Vitória.

João Paulo Ferreira Dias faz parte de uma família com ligações com a criminalidade. Era conhecido como o “dono do morro”, em referência à Piedade. E as disputas de poder em 2018 deram origem à sequência de crimes que ocorreram na região, incluindo os irmãos Ruan e Damião Reis.

Contra Kassiano Peixoto Belmont existem, no site do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), diversos processos por homicídio.

Os fatos

Na manhã desta segunda-feira (10), houve uma briga com 20 detentos na Penitenciária de Segurança Máxima 2 (PSMA 2), destinada aos que são considerados de maior periculosidade, como as lideranças de grupos criminosos.

Por nota a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que o conflito ocorreu dentro da galeria, durante o momento de convívio. “Foram socorridos e atendidos, inicialmente, na Unidade de Saúde Prisional, dentro do Complexo de Viana”, é dito na nota..

Os ânimos foram contidos pela Polícia Penal. A Sejus informou que a motivação da briga está sendo apurada pelas equipes de segurança prisional e acrescentou que revistas são realizadas na unidade com o corpo operacional.