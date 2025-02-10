Irmão Vera em estado grave; veja quem são os feridos em presídio no ES

À coluna foi relatado que ele chegou ao hospital com vários ferimentos na região do pescoço, e que o seu estado seria grave, permanecendo intubado e recebendo cuidados intensivos. Seu irmão, Gabriel Gomes Faria, o Buti, teria passado pelo centro cirúrgico e segue em observação.
Confira a lista dos feridos:
Os irmãos Vera — nome dado em referência à mãe deles — são lideranças do TCP, presas em 2023, e atuam em vários bairros da Grande Vitória.
João Paulo Ferreira Dias faz parte de uma família com ligações com a criminalidade. Era conhecido como o “dono do morro”, em referência à Piedade. E as disputas de poder em 2018 deram origem à sequência de crimes que ocorreram na região, incluindo os irmãos Ruan e Damião Reis.
Contra Kassiano Peixoto Belmont existem, no site do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), diversos processos por homicídio.
Na manhã desta segunda-feira (10), houve uma briga com 20 detentos na Penitenciária de Segurança Máxima 2 (PSMA 2), destinada aos que são considerados de maior periculosidade, como as lideranças de grupos criminosos.
Por nota a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que o conflito ocorreu dentro da galeria, durante o momento de convívio. “Foram socorridos e atendidos, inicialmente, na Unidade de Saúde Prisional, dentro do Complexo de Viana”, é dito na nota..
Os ânimos foram contidos pela Polícia Penal. A Sejus informou que a motivação da briga está sendo apurada pelas equipes de segurança prisional e acrescentou que revistas são realizadas na unidade com o corpo operacional.
“A ocorrência será encaminhada à autoridade policial. Um Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) também será aberto para investigar a motivação e responsabilizar os envolvidos”, informa o texto.