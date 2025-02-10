Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Briga

Irmão Vera em estado grave; veja quem são os feridos em presídio no ES

Conflito entre 20 presos ocorreu na manhã desta segunda-feira (10), na Penitenciária de Segurança Máxima 2;  dois detentos estão em estado grave

Publicado em 10 de Fevereiro de 2025 às 15:02

Públicado em 

10 fev 2025 às 15:02
Vilmara Fernandes

Colunista

Vilmara Fernandes

Presídio
Crédito: Arete - Camilly Napoleão com Adobre Firefly
Dos seis detentos que foram feridos em um conflito na Penitenciária de Segurança Máxima 2 (PSMA 2), em Viana, ocorrido na manhã desta segunda-feira (10), dois estão em estado grave. Um deles é Luan Gomes Faria, o Kamu, liderança do Terceiro Comando Puro (TCP) e conhecido como um dos irmãos Vera.
À coluna foi relatado que ele chegou ao hospital com vários ferimentos na região do pescoço, e que o seu estado seria grave, permanecendo intubado e recebendo cuidados intensivos. Seu irmão, Gabriel Gomes Faria, o Buti, teria passado pelo centro cirúrgico e segue em observação.
Confira a lista dos feridos:
  • Kassiano Peixoto Belmont - Foi socorrido com algo parecido com um vergalhão fincado em suas costas, na altura do pescoço. Passou pelo centro cirúrgico e estava em observação

  • Thiago Ferreira Costa - Em estado grave e tinha sido encaminhado para a UTI

  • Gabriel Gomes Faria, o Buti - Passou pelo centro cirúrgico e estava em observação

  • João Paulo Ferreira Dias - Deve receber alta hospitalar até o final do dia e retornar ao presídio

  • Carlos Eduardo da Silva Costa - Deve receber alta hospitalar até o final do dia e retornar ao presídio

  • Luan Gomes Faria, o Kamu - Está com vários ferimentos na região do pescoço, está em estado grave e intubado. No momento encontra-se na sala vermelha.

Quem são?

Os irmãos Vera — nome dado em referência à mãe deles — são lideranças do TCP, presas em 2023, e atuam em vários bairros da Grande Vitória.
São apontados como os responsáveis pela extorsão praticada contra empresários, comerciantes e moradores, alvo da Operação Conexão Perdida, realizada pela Polícia Civil na última semana, com mandados de prisão e busca e apreensão cumpridos no Rio de Janeiro e no Espírito Santo.
Uma prática que vem sendo comandada por Bruno Gomes Faria, o Nono, o terceiro irmão que permanece foragido e escondido no Rio de Janeiro. Na operação, um dos detidos foi a mulher de Luan.
João Paulo Ferreira Dias faz parte de uma família com ligações com a criminalidade. Era conhecido como o “dono do morro”, em  referência à Piedade. E as disputas de poder em 2018 deram origem à sequência de crimes que ocorreram na região, incluindo os irmãos Ruan e Damião Reis.
Contra Kassiano Peixoto Belmont existem, no site do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), diversos processos por homicídio.

Os fatos

Na manhã desta segunda-feira (10), houve uma briga com 20 detentos na Penitenciária de Segurança Máxima 2 (PSMA 2), destinada aos que são considerados de maior periculosidade, como as lideranças de grupos criminosos.
Por nota a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que o conflito ocorreu dentro da galeria, durante o momento de convívio. “Foram socorridos e atendidos, inicialmente, na Unidade de Saúde Prisional, dentro do Complexo de Viana”, é dito na nota..
Os ânimos foram contidos pela Polícia Penal. A Sejus informou que a motivação da briga está sendo apurada pelas equipes de segurança prisional e acrescentou que revistas são realizadas na unidade com o corpo operacional.
“A ocorrência será encaminhada à autoridade policial. Um Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) também será aberto para investigar a motivação e responsabilizar os envolvidos”, informa o texto.

LEIA MAIS COLUNAS DE VILMARA FERNANDES

Irmãos Vera se envolvem em briga em presídio de segurança máxima no ES

MPES quer impedir que especulação imobiliária esconda visão da Pedra Azul

Caso Luísa Lopes: motorista vai a julgamento por morte de ciclista

Prefeitos do ES têm um mês para decidir se aderem ao Acordo de Mariana

Vilmara Fernandes

E jornalista de A Gazeta desde 1996. Antes atuou em A Tribuna. Foi reporter nas editorias de Politica, Cidades e Pauta. Foi Editora de Pauta e Chefe de Reportagem. Desde 2007, atua como reporter especial com foco em materias investigativas em diversas areas.

Tópicos Relacionados

Sejus Penitenciária Brigas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Serginho, Alice e Camila Castro
Serginho e Camila de Castro celebram os 15 anos de Alice com festão em Vitória
No Espírito Santo, 1,7 milhão de pessoas vivem em locais que não contam com rede de esgoto
O que podemos aprender com o Marco do Saneamento
Pleno do TJES
Juiz acusado de liberar milhões com “rapidez incomum” será julgado no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados