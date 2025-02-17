Dez detentos fogem de presídio em Viana; confira a lista

Dez detentos fugiram do Centro de Detenção Provisória de Viana 2 durante a madrugada desta segunda-feira (17). O caso foi descoberto por volta das 3h, quando um servidor percebeu, durante a ronda, que havia um buraco na tela do alambrado da unidade. Os presos que escaparam, segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), são:
- Jhon Wisly Gomes Correa
- Jhonatan Araujo de Azevedo
- Nilson Jonathan Soares Peres
- Vitor de Souza Oliveira
- Wemerson da Hora Alvarenga
- Ericson Henrique Lopes Avila
- Ryan Inacio da Silva
- Wagner Ferreira Nunes
- Wanderson Rodrigues Guimarães
- Rai Pablo Souza de Oliveira
A Sejus ainda detalhou que os internos utilizaram uma barra de ferro, usada na estrutura das camas da cela, para quebrar a janela de policarbonato. Eles conseguiram escapar para região de mata no entorno do complexo.
Dois recapturados
Conforme a Sejus, dois dos 10 detentos foram recapturados na manhã desta segunda-feira, na altura de Campo Grande, em Cariacica. Quem encontrou os criminosos foi a Polícia Militar, perto da BR 262.
Um dos recapturados é Jhon Wisly Gomes Correa, de 25 anos. O que estava com ele até tentou dar nome falso para os policiais, mas foi identificado: trata-se de Rai Pablo Souza de Oliveira, de 23 anos. Eles foram levados para a Delegacia Regional de Cariacica.
Em nota, a Sejus reforçou que a Polícia Penal realiza buscas na região e atua em conjunto com o Serviço de Inteligência Prisional e com demais forças de segurança para aumentar as chances de recaptura dos fugitivos. A circunstância da fuga está sendo apurada.
Quem são os fugitivos
Dois dos 10 fugitivos são conhecidos por terem participado de crimes que tiveram repercussão no Estado. Ryan Inácio Silva é apontado como um dos envolvidos no assassinato do Rodinei Oliveira, de 39 anos, que aconteceu no bairro Jardim Juara, na Serra, em agosto de 2020.
A motivação do crime, segundo a Polícia Civil, seria o fato de Rodinei ter, supostamente, entregue à polícia a localização de uma casa que era usava pelos traficantes da região de Balneário Carapebus, também na Serra.
O outro que já estampou as notícias policiais é Ericson Henrique Lopes Avila, suspeito de envolvimento na morte de Thiago do Nascimento Muniz, conhecido como 'TH', de 29 anos, e de duas tentativas de homicídio ocorridas no dia 11 de fevereiro do ano passado, durante um 'baile do Mandela' no bairro Nova Palestina, em Vitória.
Nilson Jonathan Soares Peres é acusado de participar do cruel assassinato de Reginaldo Vieira Conceição, em Domingos Martins. A vítima foi esfaqueada 15 vezes, teve o coração arrancado e a cabeça decepada. O corpo foi jogado no Rio Jucu com pedras no interior para que não fosse encontrado.