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Quebraram janela

Dez detentos fogem de presídio em Viana; confira a lista

Dois deles foram recapturados, segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), na manhã desta segunda-feira (17)

Publicado em 17 de Fevereiro de 2025 às 10:48

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

17 fev 2025 às 10:48
Detentos usaram uma barra de ferro para quebrar a janela de unidade prisional em Viana
Detentos usaram uma barra de ferro para quebrar a janela de unidade prisional em Viana Crédito: Divulgação
Dez detentos fugiram do Centro de Detenção Provisória de Viana 2 durante a madrugada desta segunda-feira (17). O caso foi descoberto por volta das 3h, quando um servidor percebeu, durante a ronda, que havia um buraco na tela do alambrado da unidade. Os presos que escaparam, segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), são:
  1. Jhon Wisly Gomes Correa
  2. Jhonatan Araujo de Azevedo
  3. Nilson Jonathan Soares Peres
  4. Vitor de Souza Oliveira
  5. Wemerson da Hora Alvarenga
  6. Ericson Henrique Lopes Avila 
  7. Ryan Inacio da Silva
  8. Wagner Ferreira Nunes
  9. Wanderson Rodrigues Guimarães
  10. Rai Pablo Souza de Oliveira
A Sejus ainda detalhou que os internos utilizaram uma barra de ferro, usada na estrutura das camas da cela, para quebrar a janela de policarbonato. Eles conseguiram escapar para região de mata no entorno do complexo.

Dois recapturados

Conforme a Sejus, dois dos 10 detentos foram recapturados na manhã desta segunda-feira, na altura de Campo Grande, em Cariacica. Quem encontrou os criminosos foi a Polícia Militar, perto da BR 262
Um dos recapturados é Jhon Wisly Gomes Correa, de 25 anos. O que estava com ele até tentou dar nome falso para os policiais, mas foi identificado: trata-se de Rai Pablo Souza de Oliveira, de 23 anos. Eles foram levados para a Delegacia Regional de Cariacica. 
Em nota, a Sejus reforçou que a Polícia Penal realiza buscas na região e atua em conjunto com o Serviço de Inteligência Prisional e com demais forças de segurança para aumentar as chances de recaptura dos fugitivos. A circunstância da fuga está sendo apurada.

Quem são os fugitivos

Dois dos 10 fugitivos são conhecidos por terem participado de crimes que tiveram repercussão no Estado. Ryan Inácio Silva é apontado como um dos envolvidos no assassinato do Rodinei Oliveira, de 39 anos, que aconteceu no bairro Jardim Juara, na Serra, em agosto de 2020
A motivação do crime, segundo a Polícia Civil, seria o fato de Rodinei ter, supostamente, entregue à polícia a localização de uma casa que era usava pelos traficantes da região de Balneário Carapebus, também na Serra. 
O outro que já estampou as notícias policiais é Ericson Henrique Lopes Avila, suspeito de envolvimento na morte de Thiago do Nascimento Muniz, conhecido como 'TH', de 29 anos, e de duas tentativas de homicídio ocorridas no dia 11 de fevereiro do ano passado, durante um 'baile do Mandela' no bairro Nova Palestina, em Vitória.
Nilson Jonathan Soares Peres é acusado de participar do cruel assassinato de Reginaldo Vieira Conceição, em Domingos Martins. A vítima foi esfaqueada 15 vezes, teve o coração arrancado e a cabeça decepada. O corpo foi jogado no Rio Jucu com pedras no interior para que não fosse encontrado.

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