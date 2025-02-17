Dez detentos fogem de presídio em Viana; confira a lista

Detentos usaram uma barra de ferro para quebrar a janela de unidade prisional em Viana Crédito: Divulgação

Dez detentos fugiram do Centro de Detenção Provisória de Viana 2 durante a madrugada desta segunda-feira (17). O caso foi descoberto por volta das 3h, quando um servidor percebeu, durante a ronda, que havia um buraco na tela do alambrado da unidade. Os presos que escaparam, segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) , são:

Jhon Wisly Gomes Correa Jhonatan Araujo de Azevedo Nilson Jonathan Soares Peres Vitor de Souza Oliveira Wemerson da Hora Alvarenga Ericson Henrique Lopes Avila Ryan Inacio da Silva Wagner Ferreira Nunes Wanderson Rodrigues Guimarães Rai Pablo Souza de Oliveira

A Sejus ainda detalhou que os internos utilizaram uma barra de ferro, usada na estrutura das camas da cela, para quebrar a janela de policarbonato. Eles conseguiram escapar para região de mata no entorno do complexo.

Dois recapturados

Conforme a Sejus, dois dos 10 detentos foram recapturados na manhã desta segunda-feira, na altura de Campo Grande, em Cariacica. Quem encontrou os criminosos foi a Polícia Militar , perto da BR 262

Um dos recapturados é Jhon Wisly Gomes Correa, de 25 anos. O que estava com ele até tentou dar nome falso para os policiais, mas foi identificado: trata-se de Rai Pablo Souza de Oliveira, de 23 anos. Eles foram levados para a Delegacia Regional de Cariacica.

Em nota, a Sejus reforçou que a Polícia Penal realiza buscas na região e atua em conjunto com o Serviço de Inteligência Prisional e com demais forças de segurança para aumentar as chances de recaptura dos fugitivos. A circunstância da fuga está sendo apurada.

Quem são os fugitivos

A motivação do crime, segundo a Polícia Civil , seria o fato de Rodinei ter, supostamente, entregue à polícia a localização de uma casa que era usava pelos traficantes da região de Balneário Carapebus, também na Serra.