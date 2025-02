Câmeras nas ruas mais uma vez ajudam a combater a impunidade

A cena inusitada de um veículo sendo observado e abordado pela Guarda Municipal, com a prisão da motorista em plena fila do drive-thru de um fast food na Praia do Canto, em Vitória, parece ter sido tirada dos célebres filmes de espionagem. Mas foi apenas mais uma ação que, felizmente, está se tornando corriqueira, com a tecnologia auxiliando o cumprimento da justiça.

Ainda há controvérsia sobre os vieses dessas identificações com uso de IA, além das preocupações com privacidade. É tudo muito novo, ainda passível de erros. As imagens não podem ser tratadas de forma definitiva, mas como auxiliares da Justiça e do próprio regramento dentro das cidades. E, principalmente no que diz respeito aos flagrantes de veículos com restrições, as câmeras espalhadas pelos quatro cantos têm sido uma importante forma de combate à impunidade.