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Acusada na Bahia

Mulher acusada de estelionato é presa em drive-thru de restaurante na Praia do Canto

Contra Talita Ramos Souza, de 31 anos, havia um mandado de prisão em aberto por estelionato expedido pela comarca de Mucuri em setembro de 2024

Publicado em 18 de Fevereiro de 2025 às 19:58

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

18 fev 2025 às 19:58
Uma mulher acusada de se passar por advogada e contadora para dar golpes na Bahia foi presa em drive-thru de um fast food na Praia do Canto, em Vitória. A prisão aconteceu na tarde desta terça-feira (18) enquanto ela pedia um lanche. 
Contra Talita Ramos Souza, de 31 anos, havia um mandado de prisão por estelionato expedido pela comarca de Mucuri, do Tribunal de Justiça do município baiano, desde setembro de 2024.
Talita Souza. de 31 anos, foi presa enquanto pedia um lanche em Vitória.
Talita Souza. de 31 anos, foi presa enquanto pedia um lanche em Vitória. Crédito: Divulgação | Videomonitoramento
A prisão aconteceu após as câmeras de videomonitoramento da Central de Inteligência da Guarda Municipal identificarem a presença do carro dela passando pela Avenida Dante Michelini, na Capital. 
Mulher acusada de estelionato é presa em drive-thru de restaurante na Praia do Canto
A partir da localização, agentes passaram a seguir o veículo até o momento em que a abordagem aconteceu.
Talita Ramos Souza, de 31 anos,, é acusada de estelionato na Bahia.
Talita Ramos Souza, de 31 anos,, é acusada de estelionato na Bahia Crédito: Arquivo Pessoal
“A guarnição fez abordagem, não houve resistência e foi constatado que era a pessoa que estava com mandado de prisão. E ela praticava se passando por contadora e advogada e várias situações em que foram lesadas várias vítimas no interior da Bahia, onde ela praticava esses crimes”, explicou o Inspetor Vasconcelos, da Guarda Municipal.
Não foi informado o valor e como os golpes eram realizados. Talita foi encaminhada à Delegacia Regional de Vitória. A reportagem tenta localizar a defesa da mulher presa e o espaço segue aberto.

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