Uma mulher acusada de se passar por advogada e contadora para dar golpes na Bahia foi presa em drive-thru de um fast food na Praia do Canto, em Vitória . A prisão aconteceu na tarde desta terça-feira (18) enquanto ela pedia um lanche.

Contra Talita Ramos Souza, de 31 anos, havia um mandado de prisão por estelionato expedido pela comarca de Mucuri, do Tribunal de Justiça do município baiano, desde setembro de 2024.

Talita Souza. de 31 anos, foi presa enquanto pedia um lanche em Vitória. Crédito: Divulgação | Videomonitoramento

A prisão aconteceu após as câmeras de videomonitoramento da Central de Inteligência da Guarda Municipal identificarem a presença do carro dela passando pela Avenida Dante Michelini, na Capital.

Your browser does not support the audio element. Mulher acusada de estelionato é presa em drive-thru de restaurante na Praia do Canto

A partir da localização, agentes passaram a seguir o veículo até o momento em que a abordagem aconteceu.

Talita Ramos Souza, de 31 anos,, é acusada de estelionato na Bahia Crédito: Arquivo Pessoal

“A guarnição fez abordagem, não houve resistência e foi constatado que era a pessoa que estava com mandado de prisão. E ela praticava se passando por contadora e advogada e várias situações em que foram lesadas várias vítimas no interior da Bahia, onde ela praticava esses crimes”, explicou o Inspetor Vasconcelos, da Guarda Municipal.