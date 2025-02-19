Crédito: Arte - Camilly Napoleão

A exigência está prevista no texto do documento, homologado no final do ano passado pelo Supremo Tribunal Federal (STF): “Os valores previstos na Cláusula 7 aos municípios que eventualmente não venham a aderir a este acordo não serão devidos pela compromissária (Samarco) e/ou pela Fundação Renova”.

A divisão dos valores prevista no acordo é a seguinte:

Aracruz - R$ 144,4 milhões

R$ 144,4 milhões Baixo Guandu - R$ 79 milhões

R$ 79 milhões Colatina - R$ 267 milhões

R$ 267 milhões Marilândia - R$ 39 milhões

R$ 39 milhões Sooretama - R$ 79 milhões

Segundo informações da BHP, o contrato de adesão estabelece atualização dos valores ao longo dos 20 anos. Ao final, para os 49 municípios afetados — mineiros e capixabas —, foram destinados R$ 6,1 bilhões.

Your browser does not support the audio element. Dinheiro de cidades que recusarem Acordo de Mariana fica com mineradoras

O desastre ambiental ocorreu há nove anos e afetou onze cidades no Espírito Santo. Seis delas aceitaram a repactuação: Anchieta, Fundão, Serra, Linhares, Conceição da Barra e São Mateus. As duas últimas desistiram do processo na corte inglesa.

Outros recursos

Por nota a BHP informou que os municípios que não optarem pelo Acordo de Marina vão ser beneficiados com outras fontes de recursos , a partir de investimentos a serem realizados pelos estados ou União, na região:

R$ 13,3 bilhões - referentes a saneamento R$ 11 bilhões, saúde R$ 1,8 bilhão, além de juros perpétuos (50%) de um fundo que será de R$ 8,4 bilhões, após 20 anos, e participação social R$ 0,5 bilhão

referentes a saneamento R$ 11 bilhões, saúde R$ 1,8 bilhão, além de juros perpétuos (50%) de um fundo que será de R$ 8,4 bilhões, após 20 anos, e participação social R$ 0,5 bilhão R$ 23,65 bilhões - Iniciativas estaduais para a região

- Iniciativas estaduais para a região R$ 4,3 bi - Estradas

Estradas R$ 8,1 bilhões - Ações ambientais do governo federal na região

Ações ambientais do governo federal na região R$ 2 bilhões - Resposta a enchentes

A mineradora destaca que a adesão não exige comprovação dos danos sofridos. “O acordo fornece dinheiro imediato aos municípios e recursos garantidos por 20 anos. Ele beneficia os municípios e não somente um mandato”.

Mas em caso de sucesso nas ações nas cortes internacionais e com o consequente pagamento das indenizações, os valores serão deduzidos. “Em caso de vitória do escritório e consequente devido pagamento aos municípios, todos esses valores serão deduzidos”, informa em nota a BHP.

A defesa das ações

O escritório Pogust Goodhead representa 620 mil vítimas e 42 cidades na ação contra a Samarco e suas controladoras, a Vale e a BHP Billiton. O que busca é a responsabilização pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG). Ocorrido em 2015, o desastre deixou 19 mortos e seus impactos são sentidos na região até os dias atuais