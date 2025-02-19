Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Contrato

Dinheiro de cidades que recusarem Acordo de Mariana fica com mineradoras

A exigência está prevista no documento que foi homologado em novembro do ano passado pelo STF; cinco cidades ainda avaliam a proposta

Publicado em 19 de Fevereiro de 2025 às 03:30

Públicado em 

19 fev 2025 às 03:30
Vilmara Fernandes

Colunista

Vilmara Fernandes

Lama Rio Doce
Crédito: Arte - Camilly Napoleão
Os valores destinados às cidades que não aderirem ao Acordo de Mariana vão ficar com as mineradoras, a Samarco e suas controladoras, Vale e BHP Billiton. No Espírito Santo, dos onze municípios afetados, cinco ainda avaliam a proposta. Para eles está previsto um total de mais de R$ 608 milhões, a serem pagos em 20 anos. A reparação é pelos danos causados pelo rompimento de uma barragem de rejeitos de minério que atingiu o Rio Doce e o litoral capixaba.
A exigência está prevista no texto do documento, homologado no final do ano passado pelo Supremo Tribunal Federal (STF): “Os valores previstos na Cláusula 7 aos municípios que eventualmente não venham a aderir a este acordo não serão devidos pela compromissária (Samarco) e/ou pela Fundação Renova”.
A divisão dos valores prevista no acordo é a seguinte:
  • Aracruz - R$ 144,4 milhões
  • Baixo Guandu - R$ 79 milhões
  • Colatina - R$ 267 milhões
  • Marilândia - R$ 39 milhões
  • Sooretama  - R$ 79 milhões
Segundo informações da BHP, o contrato de adesão estabelece atualização dos valores ao longo dos 20 anos. Ao final, para os 49 municípios afetados — mineiros e capixabas —, foram destinados R$ 6,1 bilhões.
Dinheiro de cidades que recusarem Acordo de Mariana fica com mineradoras
O prazo de adesão se encerra no dia 6 de março, mas inclui uma outra decisão que tem levado prefeitos e gestores municipais a uma reflexão: os cinco precisam deixar as ações judiciais movidas no exterior, sendo a principal delas o processo bilionário em julgamento na Inglaterra.
Ouvidos pela coluna, os prefeitos de quatro cidades informaram que vão usar todo o prazo para avaliarem qual será a melhor escolha. A exceção é o gestor de Baixo Guandu, Lastênio Cardoso, que decidiu apostar na ação na corte inglesa, cuja indenização, aponta, será em valor bem superior.
O desastre ambiental ocorreu há nove anos e afetou onze cidades no Espírito Santo. Seis delas aceitaram a repactuação: Anchieta, Fundão, Serra, Linhares, Conceição da Barra e São Mateus. As duas últimas desistiram do processo na corte inglesa.

Outros recursos

Por nota a BHP informou que os municípios que não optarem pelo Acordo de Marina vão ser beneficiados com outras fontes de recursos, a partir de investimentos a serem realizados pelos estados ou União, na região:
  • R$ 13,3 bilhões  - referentes a saneamento R$ 11 bilhões, saúde R$ 1,8 bilhão, além de juros perpétuos (50%) de um fundo que será de R$ 8,4 bilhões, após 20 anos, e participação social R$ 0,5 bilhão
  • R$ 23,65 bilhões- Iniciativas estaduais para a região 
  • R$ 4,3 bi - Estradas 
  • R$ 8,1 bilhões - Ações ambientais do governo federal na região 
  • R$ 2 bilhões - Resposta a enchentes
A mineradora destaca que a adesão não exige comprovação dos danos sofridos. “O acordo fornece dinheiro imediato aos municípios e recursos garantidos por 20 anos. Ele beneficia os municípios e não somente um mandato”.
Mas em caso de sucesso nas ações nas cortes internacionais e com o consequente pagamento das indenizações, os valores serão deduzidos. “Em caso de vitória do escritório e consequente devido pagamento aos municípios, todos esses valores serão deduzidos”, informa em nota a BHP.

A defesa das ações

O escritório Pogust Goodhead representa 620 mil vítimas e 42 cidades na ação contra a Samarco e suas controladoras, a Vale e a BHP Billiton. O que busca é a responsabilização pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG). Ocorrido em 2015, o desastre deixou 19 mortos e seus impactos são sentidos na região até os dias atuais
O julgamento, que começou no dia 21 de outubro do ano passado, entra na fase final, quando vão ser apresentadas os argumentos finais no período de 5 de março a 13 de março. A decisão da corte é aguardada para meados de 2025.

LEIA MAIS COLUNAS DE VILMARA FERNANDES

Falhas em procedimentos podem ter levado a fuga de 10 presos no ES

Começam depoimentos sobre esquema de heranças envolvendo juiz no ES

Empresas investigadas pela PF venderam R$ 20 milhões em remédios ao ES

Tribunal do tráfico: homem leva tiro nas mãos por suspeita de furto no ES

O motivo da briga em presídio no ES que feriu irmãos Vera e mais 4

Vilmara Fernandes

E jornalista de A Gazeta desde 1996. Antes atuou em A Tribuna. Foi reporter nas editorias de Politica, Cidades e Pauta. Foi Editora de Pauta e Chefe de Reportagem. Desde 2007, atua como reporter especial com foco em materias investigativas em diversas areas.

Tópicos Relacionados

Rio Doce Samarco Vale SA BHP Billiton
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Livrarias em Vitória comemoram Dia Mundial do Livro com sorteio e brindes
**ARQUIVO** SÃO PAULO, SP 14.12.1990 - Automobilismo - FÃ³rmula 1: o piloto Ayrton Senna mostra prÃªmio da FIA no aeroporto de Congonhas, em SÃ£o Paulo. (SÃ£o Paulo, SP, 14.12.1990. Foto: Sergio Andrade/Folhapress)
O que aconteceu com o Banco Nacional, do icônico boné azul de Senna?
Imagem de destaque
Líbano acusa Israel de crime de guerra por ataque que matou jornalista

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados