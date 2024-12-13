Seis cidades do ES assinam acordo de Mariana e recebem R$ 18 milhões

Crédito: Arte - Geraldo Neto

Seis cidades do Espírito Santo assinaram a adesão ao Acordo de Mariana, que prevê a reparação dos danos causados pelo rompimento de uma barragem de rejeitos de minério, em 2015. E já receberam a primeira parcela da indenização, que soma R$ 18,6 milhões. O valor total devido a cada uma delas será quitado em 20 parcelas anuais.

A lista inclui dois municípios que precisaram desistir da ação judicial no exterior. Litígio movido contra a Samarco ou suas controladoras, a Vale e a BHP Billiton. A exigência está no documento que foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no dia 6 de novembro.

Em nota, a Samarco informou que o pagamento destinado às cidades que fizeram a adesão foi realizado no dia 6 de dezembro, e os dois últimos nesta sexta-feira (13). Acrescenta que o valor global já pago a 11 cidades — do Espírito Santo e cinco de Minas Gerais — totaliza R$ 26,8 milhões, nessa primeira parcela.

Confira a lista das cidades capixabas que aderiram à repactuação:

Anchieta - R$ 1.545.454,55

- R$ 1.545.454,55 Serra - R$ 2.420.197,69

- R$ 2.420.197,69 Fundão - 1.295.454,55

- 1.295.454,55 Linhares - R$ 7.112.634,77

- R$ 7.112.634,77 São Mateus - R$ 4.496.294,00 (desistiu da ação na corte Inglaterra)

- R$ 4.496.294,00 Conceição da Barra - R$ 1.795.454,55 (desistiu da ação na corte Inglaterra)

As duas últimas, Conceição da Barra e São Mateus, foram as últimas cidades a receberem o pagamento da parcela, porque precisaram comprovar a desistência da ação na corte inglesa.

A expectativa é de que a segunda parcela a ser destinada a estas localidades seja paga em até 180 dias (seis meses), o que deve ocorrer entre os meses de maio e junho. Data em que seria utilizada nos anos seguintes.

A reparação é destinada aos municípios de Minas Gerais e do Espírito Santo, incluindo o litoral, que foram atingidos pelo rompimento de uma barragem de rejeitos de minério da Samarco Mineração, na cidade mineira de Mariana, em 2015. O percurso dos dejetos pelo Rio Doce destruiu cidades, promoveu estragos até o litoral capixaba, e matou 19 pessoas.

Quem não aceitou o acordo

Outras cinco cidades que estão na lista das que podem aderir à repactuação, não assinaram o acordo até o momento. Todas estão no rol das que participaram das ações no exterior contra a Samarco e suas controladoras, sendo quatro na ação que tramita na Inglaterra e uma no processo na Holanda.

É o caso de Baixo Guandu, cujo prefeito, Lastênio Cardoso, que foi reeleito, e informou que não pretende abandonar o litício. O município pode obter na corte inglesa uma indenização quase nove vezes superior à indenização proposta no Brasil.

Em entrevista à coluna, em 28 de novembro, ele informou: “A repactuação estabelece para minha cidade uma indenização de R$ 80 milhões, a ser paga em 20 anos. Pela ação inglesa vamos receber R$ 650 milhões, à vista. Como prefeito não posso abrir mão deste valor”, relatou.

Veja quais municípios permanecem com as ações:

Aracruz - Inglaterra

Inglaterra Baixo Guandu - Inglaterra

Inglaterra Colatina - Inglaterra

Inglaterra Marilândia - Inglaterra

Inglaterra Sooretama - Holanda

Segundo o previsto no Acordo de Marina, o prazo de adesão é de 120 dias — quatro meses — a contar da data da homologação do acordo, 6 de novembro. O limite seria março do próximo ano.

A ação em Londres

O escritório que coordena as ações no exterior, Pogust Goodhead informa que a corte inglesa autorizou que duas cidades do Espírito Santo deixassem o processo: São Mateus e Conceição da Barra. O que não afeta, avaliam, a continuidade do julgamento.

“O escritório segue representando 42 prefeituras brasileiras, além de mais de 620 mil indivíduos, empresas e membros de comunidades indígenas e quilombolas”, acrescenta.

O julgamento na Inglaterra segue até o dia 19 de dezembro. Dias destinados à apresentação de especialistas em direito brasileiro e outros temas técnicos.

“Nesta etapa, experts explicam seus argumentos baseados na legislação brasileira a juíza inglesa. Eles fornecem declarações conjuntas para as questões em que concordam e declarações individuais para a área de discordância”, explicam, em nota.

A partir do dia 20 de dezembro haverá um período de recesso. Os trabalhos vão ser retomados em 13 de janeiro, quando vão ser ouvidos os especialistas em direito ambiental brasileiros. A expectativa é de que a sentença seja divulgada em meados de 2025.

Especializado em ações coletivas ligadas a causas ambientais e sociais, o Pogust pede uma reparação de R$ 230 bilhões. Há ainda outro processo, com 77 mil pessoas, além de cidades, empresas e associações, que ocorre na Holanda.

As cidades que desistiram da ação foram procuradas, mas não retornaram às demandas.

O que diz a BHP

Por nota, a BHP informou que, segundo o acordo assinado com as autoridades públicas brasileiras e confirmado pelo Supremo Tribunal Federal, os municípios listados no texto têm a opção de aderir à repactuação e receberem compensação direta.

“O acordo também prevê benefícios para além da compensação direta, pelos quais os municípios e suas populações serão beneficiados com diversas iniciativas, como investimentos significativos em saúde, saneamento, infraestrutura, meio ambiente e outros, informa.

A BHP acrescentou que seguirá com sua defesa na ação do Reino Unido e nega os pedidos em sua totalidade. “A ação é desnecessária, pois duplica questões por processos judiciais perante as Cortes brasileiras, pelos programas implementados pela Fundação Renova desde 2016 e pelo acordo recém-assinado no Brasil”.

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