Começam depoimentos sobre esquema de heranças envolvendo juiz no ES

Crédito: Arte - Sabrina Cardoso com Microsoft Designer

Segundo decisão do desembargador Sérgio Ricardo de Souza, relator do processo, das quatro audiências de instrução e julgamento, duas serão realizadas exclusivamente por videoconferência. “Por se tratar de testemunhas residentes no interior do Estado do Espírito Santo ou em outras unidades da federação”, informou.

As outras duas serão presenciais, sendo necessário ir ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), mas será permitido o acesso por videoconferência aos advogados e réus que residam em outros estados.

Elas acontecem nos seguintes dias, a partir das 9 horas:

17 de fevereiro - Vão ser ouvidas 8 pessoas e a audiência será mista/híbrida

Vão ser ouvidas 8 pessoas e a audiência será mista/híbrida 21 de fevereiro - Dez testemunhas prestam depoimento em uma audiência mista/híbrida

Dez testemunhas prestam depoimento em uma audiência mista/híbrida 10 de março - Onze pessoas participação da audiência que será exclusivamente por videoconferência

Onze pessoas participação da audiência que será exclusivamente por videoconferência 24 de março - Outras 9 pessoas vão ser ouvidas exclusivamente por videoconferência

Em uma etapa posterior, será a vez dos depoimentos daqueles que foram indicados pelas defesas dos 20 réus. O cronograma das datas ainda não foi informado.

A operação e a denúncia

O objetivo era obter os recursos de contas bancárias com valores expressivos, geralmente pertencentes a pessoas idosas ou falecidas, e de preferência sem herdeiros.

Na última audiência do Pleno do TJES, no dia 12 de dezembro do ano passado, foi aceita a denúncia contra as 20 pessoas. O voto dos desembargadores foi por unanimidade.

Prisões e tornozeleiras