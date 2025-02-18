O "turista" diferente que apareceu na última quinta-feira (13) segue visitando as praias do litoral Sul do Espírito Santo. O elefante-marinho encontrado em Piúma decidiu conhecer mais uma praia capixaba e agora está descansando em Itapemirim, seguindo a trajetória de migração.

Segundo João Marcelo Nogueira, diretor-executivo do Instituto Orca, o elefante-marinho já está em Itapemirim há cerca de três dias. Desta vez, a praia em que ele está não foi divulgada pelos especialistas para preservar o bem-estar do animal. A equipe segue realizando o monitoramento e acompanhamento veterinário do animal, que está saudável e em segurança. Mas, apesar da "estadia" prolongada no ES, o "primo" do Fred ainda não foi batizado (sugira ao final da reportagem).

Elefante-marinho segue sendo monitorado pelo Instituto Orca, agora em Itapemirim, no Sul do ES Crédito: Divulgação/Instituto Orca

Há quase uma semana

A primeira aparição do animal aconteceu na Ilha do Meio, em Piúma, no litoral Sul, na quinta-feira (13). Ele foi encontrado por salva-vidas que estavam na Praia do Gambá. Em uma publicação nas redes sociais, o Instituto Orca, responsável pelo resgate de animais marinhos, confirmou a espécie do animal.

Your browser does not support the audio element. De praia em praia - elefante-marinho é avistado no litoral de Itapemirim

Segundo Carina Prado, secretária de meio-ambiente de Piúma, o Instituto Orca foi acionado para verificar o estado de saúde do bicho. No entanto, como a espécie é migratória, existe a possibilidade do elefante-marinho ter apenas parado para descansar no local e depois seguir a migração.

No local, o Instituto Orca confirmou que a presença do elefante-marinho pode ser apenas passageira. Uma equipe o monitora à distância para garantir o bem-estar e segurança.

Elefante-marinho foi avistado nas pedras da Ilha do Meio, em Piúma, no Litoral Sul Crédito: Leitor/AGazeta

O elefante-marinho (Mirounga leonina) é um mamífero que, no hemisfério sul, pode ser encontrado na Argentina. No Brasil, a presença dessa espécie é tida como rara.

"Primo" famoso no ES

Outro elefante-marinho ficou famoso no Espírito Santo entre os anos de 2013 e 2017 . Apelidado de Fred, em homenagem ao jogador que fez parte da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2014, o animal conquistou os capixabas ao aparecer diversas vezes em praias movimentadas da Grande Vitória e do Norte do Estado.

Fred, o leão-marinho mais famoso do ES ganhou "fama" entre os anos de 2013 e 2017 com aparições no ES Crédito: Divulgação | Ipram

A fama de Fred foi tão grande que os capixabas se aglomeravam para conhecer e tirar fotos do elefante-marinho, que passou a ser monitorado pelo Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos (Ipram). Desde 2018, ele decidiu tirar "férias" do Brasil e foi avistado pela última vez pelo Ipram no litoral de Buenos Aires, na Argentina. O paradeiro atual de Fred é desconhecido.