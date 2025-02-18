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"Turistando"

De praia em praia: elefante-marinho é avistado no litoral de Itapemirim

Após aparecer em Piúma, animal foi para outra praia do litoral Sul capixaba, onde segue sendo monitorado pelo Instituto Orca

Publicado em 18 de Fevereiro de 2025 às 18:13

Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

18 fev 2025 às 18:13
O "turista" diferente que apareceu na última quinta-feira (13) segue visitando as praias do litoral Sul do Espírito Santo. O elefante-marinho encontrado em Piúma decidiu conhecer mais uma praia capixaba e agora está descansando em Itapemirim, seguindo a trajetória de migração. 
Segundo João Marcelo Nogueira, diretor-executivo do Instituto Orca, o elefante-marinho já está em Itapemirim há cerca de três dias. Desta vez, a praia em que ele está não foi divulgada pelos especialistas para preservar o bem-estar do animal. A equipe segue realizando o monitoramento e acompanhamento veterinário do animal, que está saudável e em segurança. Mas, apesar da "estadia" prolongada no ES, o "primo" do Fred ainda não foi batizado (sugira ao final da reportagem).
Elefante-marinho segue sendo monitorado pelo Instituto Orca, agora em Itapemirim, no Sul do ES
Elefante-marinho segue sendo monitorado pelo Instituto Orca, agora em Itapemirim, no Sul do ES Crédito: Divulgação/Instituto Orca

Há quase uma semana

A primeira aparição do animal aconteceu na Ilha do Meio, em Piúma, no litoral Sul, na quinta-feira (13). Ele foi encontrado por salva-vidas que estavam na Praia do Gambá. Em uma publicação nas redes sociais, o Instituto Orca, responsável pelo resgate de animais marinhos, confirmou a espécie do animal.
De praia em praia - elefante-marinho é avistado no litoral de Itapemirim
Segundo Carina Prado, secretária de meio-ambiente de Piúma, o Instituto Orca foi acionado para verificar o estado de saúde do bicho. No entanto, como a espécie é migratória, existe a possibilidade do elefante-marinho ter apenas parado para descansar no local e depois seguir a migração.
No local, o Instituto Orca confirmou que a presença do elefante-marinho pode ser apenas passageira. Uma equipe o monitora à distância para garantir o bem-estar e segurança. 
Elefante-marinho foi avistado nas pedras da Ilha do Meio, em Piúma, no Litoral Sul
Elefante-marinho foi avistado nas pedras da Ilha do Meio, em Piúma, no Litoral Sul Crédito: Leitor/AGazeta
O elefante-marinho (Mirounga leonina) é um mamífero que, no hemisfério sul, pode ser encontrado na Argentina. No Brasil, a presença dessa espécie é tida como rara. 

"Primo" famoso no ES

Outro elefante-marinho ficou famoso no Espírito Santo entre os anos de 2013 e 2017. Apelidado de Fred, em homenagem ao jogador que fez parte da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2014, o animal conquistou os capixabas ao aparecer diversas vezes em praias movimentadas da Grande Vitória e do Norte do Estado.
Fred, o leão-marinho mais famoso do ES
Fred, o leão-marinho mais famoso do ES ganhou "fama" entre os anos de 2013 e 2017 com aparições no ES Crédito: Divulgação | Ipram
A fama de Fred foi tão grande que os capixabas se aglomeravam para conhecer e tirar fotos do elefante-marinho, que passou a ser monitorado pelo Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos (Ipram). Desde 2018, ele decidiu tirar "férias" do Brasil e foi avistado pela última vez pelo Ipram no litoral de Buenos Aires, na Argentina. O paradeiro atual de Fred é desconhecido.

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