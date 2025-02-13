- Moto é furtada e colocada em carrinho de supermercado em Cariacica

Uma moto em cima de um carrinho de supermercado não é uma cena que se espera encontrar. Mas foi isso que aconteceu nesta quinta-feira (13) com agentes da Guarda Municipal no bairro Morada de Santa Fé, em Cariacica . A motocicleta Yamaha Neo 125 estava abandonada dentro do carrinho no meio da rua Rogério de Jesus Gomes, sem sinal do proprietário.

Tão curiosa como a situação foi a cena que levou o veículo a estar naquela circunstância. Ao puxar as câmeras de segurança de uma casa no entorno, os guardas descobriram a seguinte sequência: três homens chegam ao local, retiram a moto da calçada e a colocam no carrinho

Um dos suspeitos chegou a utilizar um cobertor para tentar esconder o automóvel. Após empurrar o carrinho por alguns metros, o trio desistiu e abandonou a moto no local.

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Moto foi furtada e colocada em carrinho de supermercado em Cariacica Crédito: Guarda Municipal de Cariacica

Embora a motocicleta não tenha registro de furto ou roubo, a Guarda Municipal acredita que a situação pode estar relacionada a uma tentativa de furto.