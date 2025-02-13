Elefante-marinho é encontrado na Ilha do Meio em Piúma

Um "turista" diferente apareceu na Ilha do Meio, em Piúma, no litoral Sul do Espírito Santo. Um elefante-marinho foi encontrado por salva-vidas que estavam na Praia do Gambá, no início da tarde desta quinta-feira (13). Em uma publicação nas redes sociais, o Instituto Orca, responsável pelo resgate de animais marinhos, confirmou a espécie do animal.
Segundo Carina Prado, secretária de meio-ambiente de Piúma, o Instituto Orca foi acionado para verificar o estado de saúde do bicho. No entanto, como a espécie é migratória, existe a possibilidade do elefante-marinho ter apenas parado para descansar no local e depois seguir a migração.
No local, o Instituto Orca confirmou que a presença do elefante-marinho pode ser apenas passageira. Uma equipe o monitora à distância para garantir o bem-estar e segurança.
O elefante-marinho (Mirounga leonina) é um mamífero que, no hemisfério sul, pode ser encontrado na Argentina. No Brasil, a presença dessa espécie é tida como rara.
Elefante-marinho ficou famoso no ES
Outro elefante-marinho ficou famoso no Espírito Santo entre os anos de 2013 e 2017. Apelidado de Fred, em homenagem ao jogador que fez parte da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2014, o animal conquistou os capixabas ao aparecer diversas vezes em praias movimentadas da Grande Vitória e do Norte do Estado.
A fama de Fred foi tão grande que os capixabas se aglomeravam para conhecer e tirar fotos do elefante-marinho, que passou a ser monitorado pelo Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos (Ipram). Desde 2018, ele decidiu tirar "férias" do Brasil e foi avistado pela última vez pelo Ipram no litoral de Buenos Aires, na Argentina. O paradeiro atual de Fred é desconhecido.