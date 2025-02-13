Suspeito de roubar e matar idoso dentro de casa em Mimoso do Sul é preso

Foi preso na terça-feira (11) um suspeito de roubar e matar um idoso em Mimoso do Sul, no Sul do Estado. Francisco de Assis dos Santos, de 63 anos, foi encontrado pelo filho após ser morto dentro de casa, no bairro Pratinha, no dia 26 de janeiro deste ano. O local apresentava indícios de arrombamento e diversos objetos foram furtados.
A Polícia Civil localizou o suspeito, um homem de 34 anos, em um depósito de madeira no mesmo bairro. Em seguida, um mandado de busca e apreensão foi cumprido na residência do investigado, onde foi encontrado uma televisão semelhante a que foi furtada da casa da vítima no dia em que o crime aconteceu.
“As investigações sobre o crime brutal continuam em andamento, mas a prisão do suspeito representa um importante avanço para a elucidação do caso”, disse o delegado de Mimoso do Sul, Daniel Correia Sousa. O homem foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim, onde permanece à disposição da Justiça.