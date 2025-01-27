Filho encontra pai assassinado dentro de casa em Mimoso do Sul

Filho foi até o local após ser informado por vizinho que o pai não estava dando notícias Crédito: Redes Sociais

Um homem de 63 anos foi encontrado morto dentro de casa no bairro Pratinha, em Mimoso do Sul , no Sul do Espírito Santo , na noite do último domingo (26). O corpo de Francisco de Assis dos Santos foi localizado pelo filho dele, de 36 anos, que foi até o local após ser avisado por um vizinho que o pai dele estava sem dar notícias desde o dia anterior. Uma televisão e uma antena foram furtadas da residência.

Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar , o vizinho da vítima passou a informação para a filho, que foi até a casa do pai para ver se estava tudo bem. Ao chegar na residência, o rapaz encontrou a porta principal fechada por dentro e a porta lateral trancada por fora, com corrente e cadeado.

Ao olhar pela janela, o homem viu o corpo do pai no chão. Ele quebrou o vidro e conseguiu entrar. Francisco estava caído ao lado da cama, com sinais de violência. Ele estava com um corte e uma corda de chaveiro de moto no pescoço, com sangue em volta da cabeça. Uma televisão de 42 polegadas e uma antena de TV foram levadas da casa.

Francisco de Assis dos Santos, 63 anos Crédito: Arquivo da família

Ainda segundo a PM, uma equipe da Polícia Científica foi acionada e o corpo encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), localizada em Cachoeiro de Itapemirim . A Polícia Civil disse que o caso segue sob investigação da Delegacia de Mimoso do Sul e que, até o momento, nenhum suspeito foi detido.

Segundo filha, arma do crime foi achada embaixo de travesseiro Crédito: Polícia Militar

Família pede por justiça

A família de Francisco de Assis dos Santos espera que a polícia encontre o assassino. A filha do idoso, Franciele Mendes dos Santos Fernandes, disse que o pai trabalhava na roça em uma plantação de café. Segundo ela, a arma utilizada no crime, um facão, era seu instrumento de trabalho. “Meu pai trabalhava na roça com café e o facão que ele levava foi usado para cortar o pescoço dele. E colocaram embaixo do travesseiro”, revelou a filha em entrevista à TV Gazeta Sul.

Franciele Mendes dos Santos Fernandes, filha da vítima Crédito: Carlos Barros

Franciele revela que o pai era um exemplo de trabalho e honestidade. A família agora buscas respostas.