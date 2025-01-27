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Suspeita de latrocínio

Filho encontra pai assassinado dentro de casa em Mimoso do Sul

Francisco de Assis dos Santos estava caído ao lado da cama com sinais de violência; uma televisão e uma antena de TV foram furtadas da residência
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

27 jan 2025 às 09:50

Publicado em 27 de Janeiro de 2025 às 09:50

Filho encontra pai assassinado dentro de casa em Mimoso do Sul
Filho foi até o local após ser informado por vizinho que o pai não estava dando notícias Crédito: Redes Sociais
Um homem de 63 anos foi encontrado morto dentro de casa no bairro Pratinha, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, na noite do último domingo (26). O corpo de Francisco de Assis dos Santos foi localizado pelo filho dele, de 36 anos, que foi até o local após ser avisado por um vizinho que o pai dele estava sem dar notícias desde o dia anterior. Uma televisão e uma antena foram furtadas da residência. 
Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o vizinho da vítima passou a informação para a filho, que foi até a casa do pai para ver se estava tudo bem. Ao chegar na residência, o rapaz encontrou a porta principal fechada por dentro e a porta lateral trancada por fora, com corrente e cadeado.
Ao olhar pela janela, o homem viu o corpo do pai no chão. Ele quebrou o vidro e conseguiu entrar. Francisco estava caído ao lado da cama, com sinais de violência. Ele estava com um corte e uma corda de chaveiro de moto no pescoço, com sangue em volta da cabeça. Uma televisão de 42 polegadas e uma antena de TV foram levadas da casa.
Francisco de Assis dos Santos, 63 anos
Francisco de Assis dos Santos, 63 anos Crédito: Arquivo da família
Ainda segundo a PM, uma equipe da Polícia Científica foi acionada e o corpo encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), localizada em Cachoeiro de Itapemirim. A Polícia Civil disse que o caso segue sob investigação da Delegacia de Mimoso do Sul e que, até o momento, nenhum suspeito foi detido. 
Filho encontra pai assassinado dentro de casa em Mimoso do Sul
Segundo filha, arma do crime foi achada embaixo de travesseiro Crédito: Polícia Militar

Família pede por justiça 

A família de Francisco de Assis dos Santos espera que a polícia encontre o assassino. A filha do idoso, Franciele Mendes dos Santos Fernandes, disse que o pai trabalhava na roça em uma plantação de café. Segundo ela, a arma utilizada no crime, um facão, era seu instrumento de trabalho. “Meu pai trabalhava na roça com café e o facão que ele levava foi usado para cortar o pescoço dele. E colocaram embaixo do travesseiro”, revelou a filha em entrevista à TV Gazeta Sul.
Franciele Mendes dos Santos Fernandes, filha da vítima
Franciele Mendes dos Santos Fernandes, filha da vítima Crédito: Carlos Barros
Franciele revela que o pai era um exemplo de trabalho e honestidade. A família agora buscas respostas. 
"Queremos saber quem foi que fez isso com meu pai. Não é uma questão de vingança, é justiça, pois muitos outros Franciscos vão morrer se não acharem quem sai matando por televisão, por telefone, por pouca coisa"
Franciele Mendes dos Santos Fernandes - Filha da vítima 

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