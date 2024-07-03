Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tecnologia

Guarda começa a utilizar inteligência artificial no videomonitoramento de Vitória

O sistema auxiliado pela IA poderá captar comportamentos atípicos, seja de veículos ou de pessoas, mediante ao que for programado para que a câmera ‘leia’
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jul 2024 às 17:34

Publicado em 03 de Julho de 2024 às 17:34

Câmeras de videomonitoramento: Vitória terá sistema de reconhecimento facial
Vitória passará a utilizar inteligência artificial (IA) junto às câmeras de monitoramento Crédito: Pixabay
A Guarda Civil Municipal de Vitória passará a utilizar Inteligência Artificial (IA) junto às câmeras de monitoramento da cidade. Segundo o secretário municipal de Segurança Pública, Amarílio Boni, a IA poderá captar comportamentos atípicos, seja de veículos ou de pessoas, mediante ao que for programado para que a câmera ‘leia’. 
Será possível, por exemplo, detectar colisões e veículos quebrados em ruas e avenidas o mais rápido possível. Desse modo, uma equipe de agentes conseguirá chegar ao local com mais agilidade, reduzindo a possibilidade de danos ao tráfego de veículos no local, liberando a pista quanto antes ou até mesmo acionando o socorro com mais agilidade.
A ostensividade também será beneficiada. Será possível detectar comportamentos incomuns aos rotineiros. Um exemplo de uso será nas estações da Bike Vitória. A câmera será programada para alardear a central de monitoramento sempre que detectar as características de um humano parado próximo às bicicletas, por muito tempo, entre 0h e 5 horas. Neste intervalo, as bicicletas não são disponibilizadas ao público.
Então, o comportamento considerado anormal para aquele horário e local, será informado na central de monitoramento. O operador da câmera poderá verificar do que se trata, podendo enviar uma equipe de patrulhamento para checar a situação ou mesmo enviá-la de imediato ao local.
Outra possibilidade será fazer a leitura de horas de imagens gravadas e captar veículos ou suspeitos mediante as características solicitadas pelo operador, como roupas, adereços, cor de carro, modelo, entre outras.
“Isso dá à Guarda de Vitória a possibilidade de trabalhar ainda mais levantamentos junto à Gerência de Inteligência. Dessa forma, poderemos colaborar com outras forças de segurança e órgãos parceiros com dados e informações sobre autoria e materialidade de crimes e, desse modo, resultar em prisões qualificadas posteriormente ao crime ocorrido”, destacou o secretário municipal de Segurança Pública. 
A gerente da Central Integrada de Operações e Monitoramento (Ciom), Sedrik de Andrade, explicou que são várias etapas desse processo até o uso total da tecnologia já estar na rotina operacional dos guardas. Neste momento, a guarda municipal está na fase em que as câmeras estão sendo programadas para identificar os comportamentos do trânsito, de pessoas e as rotinas.
"É calibrar para saber o que a IA tem que encontrar na imagem que está visualizando, de acordo com o que é importante para a segurança pública e viária", disse Sedrik de Andrade. 
O recurso está em 104 câmeras adquiridas neste ano pela Prefeitura de Vitória. Todas já foram montadas, instaladas e agora estão realizando a leitura de informações e comportamentos. Atualmente, as câmeras com a IA estão distribuídas nas nove regiões administrativas da Capital. A previsão é que toda a engrenagem de equipes do patrulhamento, Central de Videomonitoramento e Gerência de Inteligência esteja funcionando plenamente em dezembro deste ano.
As gravações ainda podem subsidiar investigações criminais, auxiliando na identificação de suspeitos, testemunhas e veículos. Os registros podem ser disponibilizados conforme a demanda da autoridade policial ou do poder judiciário.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo guarda municipal Vitória (ES) Inteligência Artificial
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Abel Ferreira leva oito jogos de suspensão no STJD após expulsões no Brasileirão
Imagem de destaque
Milena aperta botão misterioso e poderá interferir no paredão do BBB 26
Imagem de destaque
Bronquiolite e pneumonia: como reconhecer os primeiros sinais em crianças

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados