Guarda começa a utilizar inteligência artificial no videomonitoramento de Vitória

Vitória passará a utilizar inteligência artificial (IA) junto às câmeras de monitoramento Crédito: Pixabay

A Guarda Civil Municipal de Vitória passará a utilizar Inteligência Artificial (IA) junto às câmeras de monitoramento da cidade. Segundo o secretário municipal de Segurança Pública, Amarílio Boni, a IA poderá captar comportamentos atípicos, seja de veículos ou de pessoas, mediante ao que for programado para que a câmera ‘leia’.

Será possível, por exemplo, detectar colisões e veículos quebrados em ruas e avenidas o mais rápido possível. Desse modo, uma equipe de agentes conseguirá chegar ao local com mais agilidade, reduzindo a possibilidade de danos ao tráfego de veículos no local, liberando a pista quanto antes ou até mesmo acionando o socorro com mais agilidade.

A ostensividade também será beneficiada. Será possível detectar comportamentos incomuns aos rotineiros. Um exemplo de uso será nas estações da Bike Vitória. A câmera será programada para alardear a central de monitoramento sempre que detectar as características de um humano parado próximo às bicicletas, por muito tempo, entre 0h e 5 horas. Neste intervalo, as bicicletas não são disponibilizadas ao público.

Então, o comportamento considerado anormal para aquele horário e local, será informado na central de monitoramento. O operador da câmera poderá verificar do que se trata, podendo enviar uma equipe de patrulhamento para checar a situação ou mesmo enviá-la de imediato ao local.

Outra possibilidade será fazer a leitura de horas de imagens gravadas e captar veículos ou suspeitos mediante as características solicitadas pelo operador, como roupas, adereços, cor de carro, modelo, entre outras.

“Isso dá à Guarda de Vitória a possibilidade de trabalhar ainda mais levantamentos junto à Gerência de Inteligência. Dessa forma, poderemos colaborar com outras forças de segurança e órgãos parceiros com dados e informações sobre autoria e materialidade de crimes e, desse modo, resultar em prisões qualificadas posteriormente ao crime ocorrido”, destacou o secretário municipal de Segurança Pública.

A gerente da Central Integrada de Operações e Monitoramento (Ciom), Sedrik de Andrade, explicou que são várias etapas desse processo até o uso total da tecnologia já estar na rotina operacional dos guardas. Neste momento, a guarda municipal está na fase em que as câmeras estão sendo programadas para identificar os comportamentos do trânsito, de pessoas e as rotinas.

"É calibrar para saber o que a IA tem que encontrar na imagem que está visualizando, de acordo com o que é importante para a segurança pública e viária", disse Sedrik de Andrade.

O recurso está em 104 câmeras adquiridas neste ano pela Prefeitura de Vitória. Todas já foram montadas, instaladas e agora estão realizando a leitura de informações e comportamentos. Atualmente, as câmeras com a IA estão distribuídas nas nove regiões administrativas da Capital. A previsão é que toda a engrenagem de equipes do patrulhamento, Central de Videomonitoramento e Gerência de Inteligência esteja funcionando plenamente em dezembro deste ano.