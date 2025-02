Carnaval de Vitória: a fantasia que transforma a realidade

Unidos da Piedade no carnaval de 2024. Crédito: Fernando Madeira

Não é à toa que o samba-enredo da União da Ilha de 1982 virou uma espécie de hino das escolas de samba de todo o país. Está ali o espírito do carnaval, construído com a força e o empenho das pessoas, até o dia do "desembarque fascinante no maior show da Terra". Em Vitória, é hoje o dia (21) da alegria, mas não só; amanhã (22) e depois (23) a alegria continua.

A TV Gazeta, neste ano, pela primeira vez também vai transmitir os desfiles do Grupo de Acesso nesta sexta-feira (21), além da tradicional exibição do Grupo Especial no sábado (22). É mais visibilidade para essa expressão cultural importante por unir a Grande Vitória em torno da folia, é mais reconhecimento às escolas que trabalham o ano inteiro por cada fantasia e por cada alegoria do carnaval.

Concretamente, os desfiles de Vitória movimentam R$ 40 milhões na economia, com a geração de 6 mil empregos diretos e indiretos, de acordo com a Prefeitura de Vitória. O turismo cresce, e toda a cadeia em torno do setor aproveita as oportunidades. A ocupação dos hotéis chega a 90%. Os investimentos do poder público nas escolas dão retorno também a bares e restaurantes. Esses são os resultados tangíveis da festa, que se repete todo ano.

Para quem vive o cotidiano das escolas, se envolve e coloca a mão na massa para fazer o carnaval acontecer, a satisfação é com a permanência de tradições que dialogam com o presente e o futuro do carnaval. Valorizar a trajetória das escolas de sambas capixabas é contribuir com a cultura carnavalesca que faz parte da vida de muita gente.

Como bem retratou o novo colunista de A Gazeta Marcus Vinicius Sant'Ana, "quem é do carnaval vive em uma cidade em que, desde a Quarta-feira de Cinzas do ano passado, os preceitos da folia ditam o ritmo e o rumo das engrenagens sociais, comunitárias e econômicas da vida de seus cidadãos, formando assim um ciclo infindável".

Para muitas pessoas, o carnaval do Sambão é uma festa importante, que deve ser cada vez mais valorizada; para tantas outras o carnaval se confunde com a própria vida. Estar de mãos dadas com o Carnaval de Vitória é entender esse elo inabalável, que extravasa os barracões das escolas. A fantasia do carnaval tem o poder de transformar a realidade.

