Navio gigante no ES deve simbolizar as ambições dos portos capixabas

Produtividade e competitividade são as duas palavras de ordem para o setor portuário, que também depende de outros modais para receber mais cargas e se desenvolver de forma vigorosa. A chegada de um navio moderno, que representa o que há de mais novo na logística mundial, como é o caso do Explorer Nº 1, deve estimular as ambições dos portos capixabas por mais movimentações desse nível. Como já foi dito aqui, as oportunidades não podem ser desperdiçadas, os portos capixabas precisam estar preparados para elas.