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Investimento de R$ 35 milhões

Único terminal de contêiner do ES amplia área em mais de 60% no Porto de Vitória

Log-In Logística fechou um acordo com a Vports e vai assumir uma área de 70 mil m2 ao lado da sua atual operação, que conta com um espaço de pouco mais de 100 mil m2

Publicado em 25 de Fevereiro de 2025 às 09:31

Públicado em 

25 fev 2025 às 09:31
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Terminal Portuário de Vila Velha, TVV
Terminal Portuário de Vila Velha, TVV Crédito: Fernando Madeira
A Log-In Logística, empresa responsável pelo Terminal Portuário de Vila Velha, fechou um acordo com a Vports, concessionária do complexo portuário de Vitória, e vai assumir uma área de 70 mil m2 ao lado da sua atual operação, que conta com um espaço de pouco mais de 100 mil m2. Portanto, o único terminal a operar contêineres no Espírito Santo vai ganhar um baita de um fôlego, com uma ampliação de mais de 60%.
Em fato relevante divulgado na manhã desta terça-feira (25), a Log-In informa que trata-se de um contrato de seis anos e que serão investidos R$ 35 milhões em estrutura. A empresa diz que o aporte “visa atender à crescente demanda de importação e exportação de cargas, incluindo contêineres, cargas gerais, granito e fertilizantes”.
A Vports espera que o movimento solucione parte dos gargalos logísticos do Porto. No ano passado, a concessionária recebeu fortíssima pressão de segmentos muito fortes no comércio internacional e muito influentes na economia e política do Espírito Santo, casos de café e rochas, que vinham encontrando muitas dificuldades para movimentar suas cargas.
“O novo contrato é mais uma demonstração do esforço conjunto para trazer cada vez mais produtividade ao complexo portuário de Vitória. Além do tamanho expressivo de 70 mil metros quadrados - que correspondem a 60% da área total do terminal de contêineres -, o espaço receberá investimentos importantes, tornando-se uma alavanca de eficiência para nosso porto e, consequentemente, para o Espírito Santo. Trata-se de uma parceria estratégica com a Log-In, com ganhos significativos na importação e exportação de contêineres, granito, produtos siderúrgicos e fertilizantes”, afirma o diretor-presidente da Vports, Gustavo Serrão.
A área negociada é a mesma que, no passado, foi operada pela Hiper Export. 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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