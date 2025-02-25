Único terminal de contêiner do ES amplia área em mais de 60% no Porto de Vitória

Em fato relevante divulgado na manhã desta terça-feira (25), a Log-In informa que trata-se de um contrato de seis anos e que serão investidos R$ 35 milhões em estrutura. A empresa diz que o aporte “visa atender à crescente demanda de importação e exportação de cargas, incluindo contêineres, cargas gerais, granito e fertilizantes”.

“O novo contrato é mais uma demonstração do esforço conjunto para trazer cada vez mais produtividade ao complexo portuário de Vitória. Além do tamanho expressivo de 70 mil metros quadrados - que correspondem a 60% da área total do terminal de contêineres -, o espaço receberá investimentos importantes, tornando-se uma alavanca de eficiência para nosso porto e, consequentemente, para o Espírito Santo. Trata-se de uma parceria estratégica com a Log-In, com ganhos significativos na importação e exportação de contêineres, granito, produtos siderúrgicos e fertilizantes”, afirma o diretor-presidente da Vports, Gustavo Serrão.