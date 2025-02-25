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Sai Nísia, entra Padilha na Saúde: o que se sabe sobre a reforma ministerial de Lula

Alexandre Padilha, que assumirá a pasta da Saúde, era até então o titular da Secretaria de Relações Institucionais, responsável pela articulação política do governo

Publicado em 25 de Fevereiro de 2025 às 19:44

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

25 fev 2025 às 19:44
Imagem BBC Brasil
Padilha é médico infectologista e foi ministro da Saúde no governo Dilma Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu mexer em sua equipe ministerial, em um momento em que tenta reverter sua queda de popularidade — mas ainda não foi anunciada uma reforma ministerial mais ampla, como se cogita nos bastidores de Brasília.
Ele anunciou nesta terça-feira (25/02) a demissão da ministra da Saúde, Nísia Trindade, que será substituída por Alexandre Padilha, médico e atualmente ministro da Secretaria de Relações Institucionais, responsável pela articulação política do governo.
A troca será oficializada após o carnaval, no dia 6 de março, segundo comunicado do Palácio do Planalto. Ainda não foi anunciado quem substituirá Padilha. Um dos nomes cotados é o da presidente do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann.
Quadro antigo do PT, Padilha já comandou a Saúde por três anos no primeiro governo de Dilma Rousseff (PT), entre janeiro de 2011 e fevereiro de 2014.
Imagem BBC Brasil
Crédito: EPA/Reuters
A mudança abre espaço para Lula melhorar a relação com o Congresso, já que o ministro vinha enfrentando problemas na condução das negociações políticas, tendo sido chamado publicamente de incompetente pelo ex-presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL).
O Palácio do Planalto, porém, não deu explicação oficial para a troca ministerial.
Segundo a imprensa brasileira, Nísia Trindade foi demitida por uma insatisfação de Lula com os resultados da pasta.
De acordo com os jornais O Globo e Folha de S.Paulo, o presidente estaria incomodado com a falta de uma marca importante de seu terceiro mandato na área da saúde.
Uma das decepções seria o desempenho do programa Mais Acesso a Especialistas, que visa aumentar o acesso da população a exames e consultas especializadas em áreas como oncologia, ortopedia, cardiologia e oftalmologia.
Padilha, por sua vez, foi responsável pelo lançamento do programa Mais Médicos em 2013, que se tornou uma marca dos governos petistas ao aumentar a oferta de médicos em regiões mais distantes e vulneráveis do país.
Ele é médico infectologista formado pela Universidade de Campinas (Unicamp) e tem especialização pela Universidade de São Paulo (USP).

Reforma ministerial?

O anúncio da mudança vem após meses de especulação sobre uma reforma ministerial, discussão que ganhou novo fôlego após a forte queda de popularidade de Lula no início do ano.
Segundo pesquisa Datafolha divulgada em 14 de fevereiro, a aprovação do presidente recuou de 35% para 24% em dois meses, pior nível já registrado pelo petista em todos os seus mandatos. A reprovação também é recorde, subindo de 34% a 41%.
Nesse contexto, partidos do Centrão pressionam o presidente por mais espaço na Esplanada dos Ministérios.
Uma das pastas cobiçadas era justamente a da Saúde, mas Lula não quis ceder o ministério.

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