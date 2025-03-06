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Opinião da Gazeta

Novo viaduto de Cariacica é mais um exemplo de modernização viária no ES

São essas intervenções urbanas que, diante do crescimento das cidades, podem ajudar a melhorar o fluxo de veículos

Publicado em 06 de Março de 2025 às 01:00

Públicado em 

06 mar 2025 às 01:00

Colunista

Viaduto Dona Rosa em Cariacica
Viaduto Dona Rosa em Cariacica Crédito: Vitor Jubini
Inaugurado na semana passada, o Viaduto Rosa de Angeli Bazelate — ou  Viaduto Dona Rosa —, com seus 700 metros de extensão e oito metros de altura no eixo central, tem tudo para melhorar a dinâmica do trânsito na Avenida Mário Gurgel — o trecho de seis quilômetros municipalizado da BR 262, da Estação Pedro Nolasco à Ceasa —, em Cariacica.
Com ele, o trânsito vai ficar mais organizado: os motoristas que passam pela avenida em direção a Viana, Vitória ou Vila Velha vão trafegar por cima do viaduto, enquanto que aqueles que precisam ir para a Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande, vão usar a parte de baixo. Organização que reduz o tempo de deslocamento, melhorando a mobilidade urbana.
São essas intervenções urbanas que, diante do crescimento das cidades, podem ajudar a melhorar o fluxo de veículos. Obras recentes na Grande Vitória, como o Viaduto de Carapina, na Serra, seguem essa lógica: organizar o trânsito para garantir mais conforto viário a quem passa. O Mergulhão da Praia de Camburi, cujas obras começaram a ser tocadas, também é um exemplo.
E são projetos que impulsionam o desenvolvimento econômico, ao facilitar a logística. Principalmente no caso do Viaduto Dona Rosa, por onde transitam veículos que transportam cargas da Grande Vitória rumo à BR 262. 
Por falar em BR 262, o fim deste mês de março deve trazer boas notícias relacionadas à esperada modernização da rodovia, quando o novo traçado de duplicação no Espírito Santo vai ser apresentado pelo  Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) aos municípios capixabas. Há expectativa de construção de túnel e viadutos, o que pode proporcionar uma via ainda mais segura e moderna, com impactos na competitividade econômica capixaba. Obras de infraestrutura desse porte reduzem o Custo Brasil.
Viadutos, pontes, túneis e passarelas são conhecidos na engenharia como obras de arte. É muito importante que haja recursos para utilizá-las, pelo dinamismo que proporcionam ao tráfego. Quanto mais forem usadas como recurso de infraestrutura, em vias que demandem essas intervenções, mais segurança será proporcionada.

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