Novo viaduto de Cariacica é mais um exemplo de modernização viária no ES

E são projetos que impulsionam o desenvolvimento econômico, ao facilitar a logística. Principalmente no caso do Viaduto Dona Rosa, por onde transitam veículos que transportam cargas da Grande Vitória rumo à BR 262.

Viadutos, pontes, túneis e passarelas são conhecidos na engenharia como obras de arte. É muito importante que haja recursos para utilizá-las, pelo dinamismo que proporcionam ao tráfego. Quanto mais forem usadas como recurso de infraestrutura, em vias que demandem essas intervenções, mais segurança será proporcionada.