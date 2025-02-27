Projeto de duplicação da BR 262 será apresentado aos municípios em março Crédito: Fernando Madeira

De acordo com o Dnit, as agendas vão ocorrer com as cidades que são interceptadas pela rodovia, passando pela Grande Vitória e Região Serrana do Estado. O objetivo dos encontros com as prefeituras é apresentar o novo traçado da rodovia e os detalhes técnicos relacionados ao desenvolvimento da obra, além do cronograma para a execução da construção.

O foco do Dnit neste momento é no desenvolvimento da fase 1 do empreendimento, que vai de Viana , no km 15,8, até Conceição do Castelo , no km 128. As equipes envolvidas nesse trabalho ainda estão dedicadas à elaboração do projeto geométrico da nova rodovia.

Your browser does not support the audio element. Traçado da duplicação da BR 262 vai ser apresentado a cidades do ES em março

Nova rodovia pode ter túneis e viadutos

CBN Vitória que o novo projeto de duplicação da BR 262 Em abril de 2024, o superintendente regional do Dnit, Romeu Scheibe Neto, disse em entrevista à rádioque o novo projeto de duplicação da BR 262 prevê que a rodovia passe por um novo traçado entre Viana e Marechal Floriano

Estudos realizados pelo Dnit haviam apontado que essa é a melhor solução para vencer as dificuldades impostas pela geografia montanhosa da região. Com a alteração, a ideia era que o trecho atual, entre Viana e Marechal Floriano, seja repassado do governo federal para o Estado, deixando-o como uma rota turística.

Já a nova via a ser construída entre essas duas cidades teria cerca de 23 km e a expectativa é que conte com um túnel e viadutos, parecidos com os da Rodovia dos Imigrantes, em São Paulo. A via é conhecida por desafiar a engenharia ao passar sobre pilares elevados e atravessar a cadeia montanhosa da Serra do Mar.

A BR 262 foi dividida em cinco segmentos pelo Dnit. O primeiro é o trecho do novo traçado, por onde as obras devem começar prioritariamente.