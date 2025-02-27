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Infraestrutura

Traçado da duplicação da BR 262 vai ser apresentado a cidades do ES em março

Objetivo dos encontros com os municípios é explicar os detalhes do projeto e um cronograma para execução da construção

Publicado em 27 de Fevereiro de 2025 às 16:07

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

27 fev 2025 às 16:07
Manifestação dos caminhoneiros no Km 17 da BR 262, em Viana
Projeto de duplicação da BR 262 será apresentado aos municípios em março Crédito: Fernando Madeira
O novo traçado de duplicação da BR 262 no Espírito Santo vai ser apresentado a municípios capixabas no fim de março. A informação foi confirmada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) à reportagem de A Gazeta nesta quinta-feira (27).
De acordo com o Dnit, as agendas vão ocorrer com as cidades que são interceptadas pela rodovia, passando pela Grande Vitória e Região Serrana do Estado. O objetivo dos encontros com as prefeituras é apresentar o novo traçado da rodovia e os detalhes técnicos relacionados ao desenvolvimento da obra, além do cronograma para a execução da construção.

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O foco do Dnit neste momento é no desenvolvimento da fase 1 do empreendimento, que vai de Viana, no km 15,8, até Conceição do Castelo, no km 128. As equipes envolvidas nesse trabalho ainda estão dedicadas à elaboração do projeto geométrico da nova rodovia.
O responsável pelo projeto de engenharia é o Consórcio Pedra Azul, contratado para a execução do desenvolvimento dos projetos e dos estudos ambientais, que estão sendo discutidos com o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema). O órgão detém a competência originária para licenciar o empreendimento, após tratativas com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).
Traçado da duplicação da BR 262 vai ser apresentado a cidades do ES em março

Nova rodovia pode ter túneis e viadutos

Em abril de 2024, o superintendente regional do Dnit, Romeu Scheibe Neto, disse em entrevista à rádio CBN Vitória que o novo projeto de duplicação da BR 262 prevê que a rodovia passe por um novo traçado entre Viana e Marechal Floriano.
Estudos realizados pelo Dnit haviam apontado que essa é a melhor solução para vencer as dificuldades impostas pela geografia montanhosa da região. Com a alteração, a ideia era que o trecho atual, entre Viana e Marechal Floriano, seja repassado do governo federal para o Estado, deixando-o como uma rota turística.

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Já a nova via a ser construída entre essas duas cidades teria cerca de 23 km e a expectativa é que conte com um túnel e viadutos, parecidos com os da Rodovia dos Imigrantes, em São Paulo. A via é conhecida por desafiar a engenharia ao passar sobre pilares elevados e atravessar a cadeia montanhosa da Serra do Mar.
A BR 262 foi dividida em cinco segmentos pelo Dnit. O primeiro é o trecho do novo traçado, por onde as obras devem começar prioritariamente.
“Esse segmento vai compor o lote 1. São muitas ‘obras de arte’, pontes curtas, mas altas demais, mais ou menos como a da Rodovia dos Imigrantes, em São Paulo. Estamos estudando ainda um túnel, mas não significa que vai ter”, disse o superintendente.

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