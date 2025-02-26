Trânsito no novo viaduto de Cariacica é liberado após inauguração

Com investimento de R$ 32 milhões, o Viaduto Dona Rosa conta com quatro muros de escama de concreto armado em solo reforçado, abrangendo uma área total de 3.350,90 metros quadrados, com alturas de quatro a oito metros de altura.

A obra também inclui sistema de drenagem, paisagismo com plantio de grama em placas, construção de ciclovia com guarda corpo metálico, sinalização horizontal, vertical e semafórica, instalação de postes metálicos e um total de 101 luminárias de LED. Cerca de 120 mil veículos trafegam no trecho da Avenida Mário Gurgel (parte municipalizada da BR-262) diariamente. Desse total, quase 20 mil veículos acessam a Avenida Expedito Garcia, principal via do bairro Campo Grande, de acordo com a prefeitura.