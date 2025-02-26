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Mobilidade urbana

Trânsito no novo viaduto de Cariacica é liberado após inauguração

Obras da novo acesso foram realizadas pela Prefeitura de Cariacica, com repasses financeiros do Executivo estadual, por meio de convênio

Publicado em 26 de Fevereiro de 2025 às 20:29

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

26 fev 2025 às 20:29
O Viaduto Rosa de Angeli Bazelate — Dona Rosa —, construído sobre a Avenida Mário Gurgel, em Cariacica, foi inaugurado no início da noite desta quarta-feira (26). Agora, está liberada a passagem de veículos pela estrutura, que possui 700 metros de extensão, com oito metros de altura em seu eixo central. 
As obras do novo acesso foram realizadas pela prefeitura, com repasses financeiros do Executivo estadual, por meio de convênio. A inauguração contou com a presença do governador Renato Casagrande, do prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio, do presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos, e outras autoridades e lideranças.
Com investimento de R$ 32 milhões, o Viaduto Dona Rosa conta com quatro muros de escama de concreto armado em solo reforçado, abrangendo uma área total de 3.350,90 metros quadrados, com alturas de quatro a oito metros de altura.
A obra também inclui sistema de drenagem, paisagismo com plantio de grama em placas, construção de ciclovia com guarda corpo metálico, sinalização horizontal, vertical e semafórica, instalação de postes metálicos e um total de 101 luminárias de LED. Cerca de 120 mil veículos trafegam no trecho da Avenida Mário Gurgel (parte municipalizada da BR-262) diariamente. Desse total, quase 20 mil veículos acessam a Avenida Expedito Garcia, principal via do bairro Campo Grande, de acordo com a prefeitura.

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