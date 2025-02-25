Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mais fluidez

Saiba como vai ficar o trânsito com novo viaduto em Cariacica

Liberação da obra nesta quarta-feira (26) vai permitir a retirada de semáforos e, assim, favorecer os motoristas que circulam na região de Campo Grande

Publicado em 25 de Fevereiro de 2025 às 20:08

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

25 fev 2025 às 20:08
Viaduto Dona Rosa em Cariacica
Viaduto Dona Rosa, em Cariacica, será liberado para o trânsito nesta quarta-feira (26) Crédito: Vitor Jubini
O viaduto Rosa de Angeli Bazelate — Dona Rosa —, na Avenida Mário Gurgel, em Cariacica, vai alterar o trânsito na região de Campo Grande. A expectativa da prefeitura é melhorar a fluidez do tráfego com a retirada de semáforos em cinco pontos da via. A nova obra vai ser liberada no final da tarde desta quarta-feira (26). 
Na Avenida Mário Gurgel — trecho municipalizado da 262 de seis quilômetros, da Estação Pedro Nolasco à Ceasa —, circulam, diariamente, 120 mil veículos, dos quais cerca de 20 mil saem da via para acessar a Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande. Para tanto, os motoristas precisam parar em semáforos na Mário Gurgel.
Com a inauguração do viaduto, entretanto, três sinais vão ser retirados no sentido Cariacica-Viana (nas imediações do Estádio Kleber Andrade e na pista central) e outros dois para quem trafega de Cariacica para Vila Velha (na pista central e na marginal). 
Apenas um semáforo vai ser mantido embaixo do viaduto, para a travessia de pedestres, segundo afirma o secretário municipal de Obras, Weverton Moraes. "Com isso, a mobilidade urbana vai melhorar muito e, sem ficar tanto tempo parado no trânsito, melhora também a qualidade de vida", ressalta. 
Questionado sobre o tempo que os motoristas deverão economizar no trajeto, Moraes diz que o levantamento somente será possível após a liberação e uso do viaduto.

Por onde passar

Os motoristas que passam pela Mário Gurgel em direção a Viana, Vitória ou Vila Velha vão trafegar por cima do viaduto, enquanto aqueles que precisam ir para a Expedito Garcia vão usar a parte de baixo. 
O viaduto tem 700 metros de extensão, com oito metros de altura no eixo central. No canteiro, foi implantada uma ciclofaixa para compartilhamento de ciclistas e pedestres. Também foram realizadas melhorias na sinalização da Avenida Mário Gurgel. A obra recebeu investimentos de R$ 50 milhões e foi realizada numa parceria do município com o governo do Estado. A previsão de entrega era agosto de 2025, mas foi antecipada para esta quarta, às 17h40.
"É uma obra realizada em nove meses, um tempo recorde. Houve muito planejamento e definição de metas para que pudéssemos fazer essa entrega agora", frisa Moraes. 

Veja Também

TRT manda 99 indenizar filhos de motorista de app morto em assalto no ES

Viaduto que promete facilitar trânsito em Cariacica será inaugurado nesta quarta-feira (26)

Viaduto entre Rodovia do Sol e Darly Santos é interditado para obras; veja novas rotas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica expedito garcia trânsito Governo do ES Prefeitura de Cariacica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano
Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas
Imagem BBC Brasil
Governo Trump manda delegado da PF que ajudou ICE a prender Ramagem deixar os EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados