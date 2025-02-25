Saiba como vai ficar o trânsito com novo viaduto em Cariacica

Viaduto Dona Rosa, em Cariacica, será liberado para o trânsito nesta quarta-feira (26) Crédito: Vitor Jubini

Na Avenida Mário Gurgel — trecho municipalizado da 262 de seis quilômetros, da Estação Pedro Nolasco à Ceasa —, circulam, diariamente, 120 mil veículos, dos quais cerca de 20 mil saem da via para acessar a Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande. Para tanto, os motoristas precisam parar em semáforos na Mário Gurgel.

Com a inauguração do viaduto, entretanto, três sinais vão ser retirados no sentido Cariacica-Viana (nas imediações do Estádio Kleber Andrade e na pista central) e outros dois para quem trafega de Cariacica para Vila Velha (na pista central e na marginal).

Apenas um semáforo vai ser mantido embaixo do viaduto, para a travessia de pedestres, segundo afirma o secretário municipal de Obras, Weverton Moraes. "Com isso, a mobilidade urbana vai melhorar muito e, sem ficar tanto tempo parado no trânsito, melhora também a qualidade de vida", ressalta.

Questionado sobre o tempo que os motoristas deverão economizar no trajeto, Moraes diz que o levantamento somente será possível após a liberação e uso do viaduto.

Por onde passar

Os motoristas que passam pela Mário Gurgel em direção a Viana, Vitória ou Vila Velha vão trafegar por cima do viaduto, enquanto aqueles que precisam ir para a Expedito Garcia vão usar a parte de baixo.

O viaduto tem 700 metros de extensão, com oito metros de altura no eixo central. No canteiro, foi implantada uma ciclofaixa para compartilhamento de ciclistas e pedestres. Também foram realizadas melhorias na sinalização da Avenida Mário Gurgel. A obra recebeu investimentos de R$ 50 milhões e foi realizada numa parceria do município com o governo do Estado . A previsão de entrega era agosto de 2025, mas foi antecipada para esta quarta, às 17h40.