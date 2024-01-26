Correção Inicialmente, a reportagem informava sobre a morte da criança ter sido diagnosticada por dengue hemorrágica. Em contato, a Secretaria de Estado da Saúde informou que o óbito está em investigação. Título e texto foram atualizados.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Sooretama, a mãe da criança buscou atendimento para o filho na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Geraldo Inácio dos Santos no dia 18 de janeiro, uma quinta-feira, com relatos de:

Vômito

Náuseas

Diarreia

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“A criança foi devidamente atendida pela equipe de plantão, recebendo todos os procedimentos necessários, inclusive reidratação venosa e também foi solicitado exames complementares para diagnóstico, entre eles, dengue. Ela foi mantida em observação na UPA, houve um quadro de melhora dos sintomas, sendo orientada a respeito dos sintomas e cuidados e liberada”, informou em parte da nota.

Your browser does not support the audio element. Sesa investiga morte de criança por suspeita de dengue hemorrágica no ES

Ainda conforme a gestão municipal, a mãe foi orientada a retornar imediatamente caso acontecesse alguma mudança do quadro de saúde do filho, o que foi necessário no dia seguinte, 19 de janeiro. “Ao ser constatado pela equipe que os sintomas alteraram, a criança foi logo atendida no setor de emergência, sendo de imediato transferida para o atendimento de referência em Linhares, onde veio a óbito”. O menino acabou morrendo no mesmo dia da transferência.

Secretaria de Estado da Saúde

Em contato com a reportagem de A Gazeta, a Secretaria da Saúde, informou que a morte está em investigação. Em nota, a Sesa explicou que os municípios possuem cerca de 60 dias para finalizar uma investigação de óbito, de forma a verificar exames e demais variáveis de investigação para confirmação ou descarte de outras doenças.

Informações de casos notificados e óbitos por dengue são publicados todas as quintas no https://mosquito.saude.es.gov.br/boletins. Até a semana epidemiológica 03 (SE03) não há confirmação de óbitos no Estado.

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Prefeitura de Linhares

Em nota enviada à reportagem de A Gazeta, a Secretaria Municipal de Saúde de Linhares informou que a criança deu entrada na UPA Infantil da cidade por volta das 12h da última sexta-feira (19) em estado gravíssimo. O menino chegou em uma ambulância do município de Sooretama.

"Todo o protocolo necessário de atendimento foi realizado pelos profissionais médicos e de saúde da UPA, inclusive manobras de reanimação. Paralelo a isto, uma vaga na Unidade Pediátrica Avançada (UTI) foi solicitada pelas equipes da UPA na Central de Regulação e aceita em um hospital particular de Linhares", comunicou a prefeitura.

Ainda segundo a nota, as equipes da UPA também acionaram uma ambulância do Samu com os equipamentos necessários para a remoção de um paciente em estado grave. "Ao ser acomodada na ambulância do Samu, a criança precisou retornar à sala de emergência da UPA Infantil, onde novamente tentativas de reanimação foram realizadas pelas equipes médicas da UPA Infantil e do Samu. Infelizmente, o paciente evoluiu a óbito por volta das 14h", informou a administração municipal.

Prefeitura de Linhares