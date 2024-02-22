Marquises no Centro de Vitória: notificar imóveis em risco não basta

Ora, isso mostra que os riscos já tinham sido apontados, o prédio já havia sido notificado pela Prefeitura de Vitória, e nenhuma providência foi tomada para corrigir os problemas. O risco , portanto, não foi eliminado com a notificação.

Os riscos de colapso, contudo, não tiraram férias durante esse processo. Enquanto as providências necessárias para a segurança do local não eram tomadas, quem passava naquela mesma calçada, diariamente, estava colocando a vida em risco sem nem se dar conta disso. E, quando se fala do Centro de Vitória, é permitido julgar a parte pelo todo: o estado de abandono de muitos prédios na região não é um caso isolado.