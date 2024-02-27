Empresas abertas, o desafio no Brasil é mantê-las assim

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Os dados da Junta Comercial apontam para o maior número de novas empresas em janeiro dos últimos 15 anos, o que mostra um cenário de otimismo, com novos empreendedores se empenhando para deslanchar seus negócios.

Lembrando que, na Junta Comercial, são registradas empresas do tipo sociedades empresariais (LTDA e S/A), empresário individual – não MEI –, cooperativa, consórcios e grupos de empresas. O MEI é registrado diretamente no Portal do Empreendedor, portanto não consta no levantamento da Junta Comercial.

A outra face da moeda é que, no mesmo período, houve aumento do fechamento de empresas: em janeiro de 2024, 1.106 encerraram suas atividades no Estado, enquanto no mesmo período de 2023 foram 1.052. Embora o saldo do mês permaneça positivo, ele reflete o desafio que continua se impondo no país sobre quem tem ambições empresariais: manter os negócios de portas abertas, com prosperidade.

Mais que a mera disputa por mercado, muitos negócios padecem de má gestão e falta de planejamento financeiro, sobretudo as pequenas e médias, sem capital de giro, com baixo volume de vendas e sem acesso a crédito.

Em nível nacional, o Mapa das Empresas , uma ferramenta do governo federal, mostra que em 2023 foram abertas 3.868.687 empresas no país, um aumento de 0,7% em relação ao ano anterior. Por outro lado, 2.153.840 empresas foram fechadas, um crescimento de 25,7% em relação ao ano anterior.

O Mapa das Empresas coloca o Espírito Santo e o Piauí como os estados com o menor tempo de abertura (9 horas) de empresas no 3º quadrimestre de 2023. É incontestável que houve redução paulatina da burocracia nos últimos anos, sobretudo com a digitalização e a redução de documentações exigidas. O próprio fechamento de empresas foi facilitado com simplificações na legislação.

Tudo se resume a um bom ambiente de negócios, e por mais que avanços sejam testemunhados, os desafios ainda se impõem. A promessa de redução da complexidade tributária dâ novos ânimos ao empresariado, mas ainda vai levar tempo para se concretizar. Assim como é sempre esperada a redução da taxa de juros, para viabilizar o empreendedorismo.