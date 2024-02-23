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Dados de 2024

Em mês de crescimento recorde, ES ganhou mais de duas empresas por hora

O Espírito Santo teve 1.690 novos registros em janeiro, 20% a mais do que no mesmo mês em 2023; só na Grande Vitória foram criadas 1.010 empresas

Publicado em 23 de Fevereiro de 2024 às 08:11

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

23 fev 2024 às 08:11
Médico dá atestado para paciente
Consultórios médicos lideraram abertura de novos negócios em janeiro Crédito: Shutterstock
Em janeiro, o Espírito Santo registrou o maior número de abertura de empresas em 15 anos. No primeiro mês de 2024, foram 1.690 novos registros, o que equivale ao surgimento de mais de duas empresas por hora no Estado e também a um crescimento de 20% em comparação a janeiro de 2023, quando foram criados 1.407 empreendimentos. 
O número total também foi o maior, se observada a série histórica de registros de empresas desde 2010, assim como o aumento percentual foi o mais expressivo, tendo em vista que, nos últimos cinco anos, o maior crescimento comparativo havia sido de 17,4%, de 2020 para 2021. Os dados constam nos registros na Junta Comercial.
Só na Grande Vitória, foram 1.010 novas empresas. Vitória lidera a lista na Região Metropolitana e no Espírito Santo, com 347 registros, seguido por Vila Velha, com 260 e Serra, com 206. Cariacica fica em quarto lugar, com 129 aberturas. 
O levantamento da Junta Comercial aponta, ainda, que as atividades econômicas que mais tiveram abertura de novas empresas foram nas áreas de saúde, como consultórios médicos e odontológicos, serviços de engenharia e serviços administrativos. (confira lista completa abaixo)
Em mês de crescimento recorde, ES ganhou mais de duas empresas por hora
Na Junta Comercial, são registradas empresas do tipo sociedades empresariais (LTDA e S/A), empresário individual – não MEI –, cooperativa, consórcios e grupos de empresas. O MEI é registrado diretamente no Portal do Empreendedor, portanto não consta no levantamento da Junta Comercial.
Os municípios que mais tiveram novos negócios são:
  1. Vitória – 347 
  2. Vila Velha – 260
  3. Serra – 206 
  4. Cariacica – 129 
  5. Cachoeiro de Itapemirim – 83 
Principais atividades econômicas
  1. Atividade médica ambulatorial restrita a consultas
  2. Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
  3. Holdings de instituições não-financeiras
  4. Serviços de engenharia
  5. Atividade odontológica com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos

Confira as cinco principais atividades de cada município da Grande Vitória

Redução de empresários individuais

Considerando a série histórica, um dos pontos de destaque está relacionado à natureza jurídica, mais precisamente a de Empresário Individual, que tem decrescido ao longo dos anos em análise feita pela Junta Comercial do Espírito Santo. Se, em 2010, o número de registros era de cerca de 45% do total – 549 registros dos 1.221 –, em 2024, esse percentual caiu para 11,5% – 165 de um total de 1.690.
Várias são as causas relacionadas a esse indicador, como explica a analista de Registro Empresarial da Jucees, Grazielli Demo. A primeira delas se deve ao crescimento do enquadramento como Microempreendedor Individual (MEI), que, com mais vantagens tributárias e menos exigências contábeis, tem sido a preferência na escolha de quem quer abrir uma empresa e cumpre os critérios. 
“A opção pela natureza jurídica Empresário Individual, na verdade, perdeu o sentido por ela não ter benefícios tributários e contábeis e ter a desvantagem de, no caso da execução de dívida, o empresário individual ter seu patrimônio exposto, ou seja, seus bens são utilizados para quitação”, pontua a analista Grazielli Demo.
A alternativa mais segura tem sido a opção pela Sociedade Limitada, que passou a admitir um sócio, oferecendo personalidade jurídica com a segurança da proteção dos bens na execução de dívida.

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