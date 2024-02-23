Em janeiro, o Espírito Santo registrou o maior número de abertura de empresas em 15 anos. No primeiro mês de 2024, foram 1.690 novos registros, o que equivale ao surgimento de mais de duas empresas por hora no Estado e também a um crescimento de 20% em comparação a janeiro de 2023, quando foram criados 1.407 empreendimentos.
O número total também foi o maior, se observada a série histórica de registros de empresas desde 2010, assim como o aumento percentual foi o mais expressivo, tendo em vista que, nos últimos cinco anos, o maior crescimento comparativo havia sido de 17,4%, de 2020 para 2021. Os dados constam nos registros na Junta Comercial.
Só na Grande Vitória, foram 1.010 novas empresas. Vitória lidera a lista na Região Metropolitana e no Espírito Santo, com 347 registros, seguido por Vila Velha, com 260 e Serra, com 206. Cariacica fica em quarto lugar, com 129 aberturas.
O levantamento da Junta Comercial aponta, ainda, que as atividades econômicas que mais tiveram abertura de novas empresas foram nas áreas de saúde, como consultórios médicos e odontológicos, serviços de engenharia e serviços administrativos. (confira lista completa abaixo)
Em mês de crescimento recorde, ES ganhou mais de duas empresas por hora
Na Junta Comercial, são registradas empresas do tipo sociedades empresariais (LTDA e S/A), empresário individual – não MEI –, cooperativa, consórcios e grupos de empresas. O MEI é registrado diretamente no Portal do Empreendedor, portanto não consta no levantamento da Junta Comercial.
Os municípios que mais tiveram novos negócios são:
- Vitória – 347
- Vila Velha – 260
- Serra – 206
- Cariacica – 129
- Cachoeiro de Itapemirim – 83
Principais atividades econômicas
- Atividade médica ambulatorial restrita a consultas
- Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- Holdings de instituições não-financeiras
- Serviços de engenharia
- Atividade odontológica com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos
Confira as cinco principais atividades de cada município da Grande Vitória
Redução de empresários individuais
Considerando a série histórica, um dos pontos de destaque está relacionado à natureza jurídica, mais precisamente a de Empresário Individual, que tem decrescido ao longo dos anos em análise feita pela Junta Comercial do Espírito Santo. Se, em 2010, o número de registros era de cerca de 45% do total – 549 registros dos 1.221 –, em 2024, esse percentual caiu para 11,5% – 165 de um total de 1.690.
Várias são as causas relacionadas a esse indicador, como explica a analista de Registro Empresarial da Jucees, Grazielli Demo. A primeira delas se deve ao crescimento do enquadramento como Microempreendedor Individual (MEI), que, com mais vantagens tributárias e menos exigências contábeis, tem sido a preferência na escolha de quem quer abrir uma empresa e cumpre os critérios.
“A opção pela natureza jurídica Empresário Individual, na verdade, perdeu o sentido por ela não ter benefícios tributários e contábeis e ter a desvantagem de, no caso da execução de dívida, o empresário individual ter seu patrimônio exposto, ou seja, seus bens são utilizados para quitação”, pontua a analista Grazielli Demo.
A alternativa mais segura tem sido a opção pela Sociedade Limitada, que passou a admitir um sócio, oferecendo personalidade jurídica com a segurança da proteção dos bens na execução de dívida.