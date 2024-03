Prisão de Marujo encerra batalha importante na guerra contra o tráfico no ES

A imagem de Fernando Moraes Pereira Pimenta, o Marujo, surgindo em um buraco na parede de uma residência no bairro Bonfim, em Vitória, já nasceu histórica. É um emblema do jogo de gato e rato que foi o maior desafio das forças policiais do Espírito Santo nos últimos anos: a maior liderança do tráfico em território capixaba viveu paradoxalmente entre a luz e as sombras. A imagem revela os artifícios que foram necessários para mantê-lo escondido, ao mesmo tempo que comandava uma guerra que aterrorizava a população.