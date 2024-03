Futuro de Marujo na prisão vai ser determinante para saída de cena do crime

O futuro de Marujo no sistema carcerário será determinante para que a saída de cena dele do crime seja efetiva. Trata-se da maior liderança em liberdade até então, no comando de uma facção com ramificações em todo o Espírito Santo e aliada de grandes grupos criminosos nacionais. Não é um ladrão de galinha, e não se pode correr o risco de que continue exercendo sua influência mesmo atrás das grades.