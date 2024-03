Grupo Osvaldo Zilli investe R$ 80 milhões na ampliação do Terca, em Cariacica

O Grupo Osvaldo Zilli, dono do Terca, um dos grandes operadores logísticos do Espírito Santo, vai fazer importantes investimentos em sua operação até o segundo semestre do ano que vem. De olho na expansão das atividades portuárias do Estado, vai colocar R$ 80 milhões na ampliação da área e na modernização do seu porto seco, na Rodovia do Contorno, em Cariacica.



Hoje, o Terca Zilli funciona em um espaço de 530 mil m² - 330 mil m² de área alfandegada (para comércio internacional) e 200 mil m² de armazenagem geral. Um terreno de 200 mil m², ao lado do atual, está sendo adquirido para dar fôlego às atividades. Além do aporte no imóvel, novas estruturas serão construídas e as atuais vêm sendo modernizadas.