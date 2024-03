A Livraria Leitura vai ocupar parte da área onde, até abril do ano passado, ficava a loja da Tok&Stok no Shopping Vila Velha. O negócio foi fechado há dias e a mais nova unidade da Leitura na Grande Vitória abrirá as portas na segunda quinzena de abril. A Tok&Stok, que passa por uma crise, era uma das âncoras do centro comercial, com a saída da varejista de móveis, a administração resolveu dividir o espaço por três. A Leitura, com 620 m², será uma megastore.