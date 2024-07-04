Moradores devolvem doações desviadas que iriam para vítimas da chuva no ES

A Polícia Federal recuperou 32 geladeiras, 23 fogões, sete colchões e 83 lâmpadas, itens que seriam destinados às vítimas das enchentes em cidades do Sul do Espírito Santo e haviam sido furtados de um galpão da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), em Cachoeiro de Itapemirim. Os produtos foram devolvidos voluntariamente por quem os comprou. Na última terça-feira (2), o caso foi revelado após a PF deflagrar a Operação Black Friday, para desarticular um grupo criminoso responsável pelo desvio.
Ao todo, foram furtados 49 geladeiras, 43 fogões, oito cestas básicas e 153 itens de higiene pessoal, entre outros. Segundo a PF, após a divulgação da operação pela imprensa, várias pessoas que adquiriram os produtos, sem saber que eram desviados, começaram a se apresentar voluntariamente na delegacia da Polícia Federal em Cachoeiro de Itapemirim para entregar as mercadorias.
A maior parte dos produtos, segundo a corporação, foi adquirida de boa-fé. Outras pessoas já entraram em contato com a delegacia e se comprometeram a devolver os produtos assim que possível.
A polícia informou que aqueles que compraram mercadorias desviadas da Conab e voluntariamente as entregarem à Polícia Federal serão ouvidos. A PF informou que continuará trabalhando para garantir que todos os donativos desviados sejam recuperados e entregues às vítimas das enchentes, e reforça a importância da colaboração da população na devolução dos produtos adquiridos de boa-fé.
Conforme investigado pela PF, as subtrações teriam ocorrido nos dias 2, 8 e 16 de junho. Uma câmera flagrou 'entra e sai' de carros na Conab levando os materiais. O principal articulador do grupo é um empregado terceirizado da Conab. Segundo a corporação, caso seja comprovado que alguém comprou os produtos desviados sabendo do desvio, a pessoa poderá responder pelo crime. Os nomes dos envolvidos não foram informados.