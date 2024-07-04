Moradores devolvem doações desviadas que iriam para vítimas da chuva no ES

PF cumpre mandados em operação que investiga subtração de donativos no ESPF cumpre mandados em operação que investiga subtração de donativos no ES Crédito: Divulgação | Polícia Federal

Ao todo, foram furtados 49 geladeiras, 43 fogões, oito cestas básicas e 153 itens de higiene pessoal, entre outros. Segundo a PF, após a divulgação da operação pela imprensa, várias pessoas que adquiriram os produtos, sem saber que eram desviados, começaram a se apresentar voluntariamente na delegacia da Polícia Federal em Cachoeiro de Itapemirim para entregar as mercadorias.

A maior parte dos produtos, segundo a corporação, foi adquirida de boa-fé. Outras pessoas já entraram em contato com a delegacia e se comprometeram a devolver os produtos assim que possível.

A polícia informou que aqueles que compraram mercadorias desviadas da Conab e voluntariamente as entregarem à Polícia Federal serão ouvidos. A PF informou que continuará trabalhando para garantir que todos os donativos desviados sejam recuperados e entregues às vítimas das enchentes, e reforça a importância da colaboração da população na devolução dos produtos adquiridos de boa-fé.