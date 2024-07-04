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Operação Black Friday

Moradores devolvem doações desviadas que iriam para vítimas da chuva no ES

Polícia Federal informou que após caso ser divulgado, pessoa procuraram delegacia para devolver fogões, geladeiras, colchões e até lâmpadas
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

04 jul 2024 às 10:14

Publicado em 04 de Julho de 2024 às 10:14

PF cumpre mandados em operação que investiga subtração de donativos no ESPF cumpre mandados em operação que investiga subtração de donativos no ES Crédito: Divulgação | Polícia Federal
Polícia Federal recuperou 32 geladeiras, 23 fogões, sete colchões e 83 lâmpadas, itens que seriam destinados às vítimas das enchentes em cidades do Sul do Espírito Santo e haviam sido furtados de um galpão da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), em Cachoeiro de Itapemirim. Os produtos foram devolvidos voluntariamente por quem os comprou. Na última terça-feira (2), o caso foi revelado após a PF deflagrar a Operação Black Friday, para desarticular um grupo criminoso responsável pelo desvio.
Ao todo, foram furtados 49 geladeiras, 43 fogões, oito cestas básicas e 153 itens de higiene pessoal, entre outros. Segundo a PF, após a divulgação da operação pela imprensa, várias pessoas que adquiriram os produtos, sem saber que eram desviados, começaram a se apresentar voluntariamente na delegacia da Polícia Federal em Cachoeiro de Itapemirim para entregar as mercadorias.
A maior parte dos produtos, segundo a corporação, foi adquirida de boa-fé. Outras pessoas já entraram em contato com a delegacia e se comprometeram a devolver os produtos assim que possível.
A polícia informou que aqueles que compraram mercadorias desviadas da Conab e voluntariamente as entregarem à Polícia Federal serão ouvidos. A PF informou que continuará trabalhando para garantir que todos os donativos desviados sejam recuperados e entregues às vítimas das enchentes, e reforça a importância da colaboração da população na devolução dos produtos adquiridos de boa-fé.
Conforme investigado pela PF, as subtrações teriam ocorrido nos dias 2, 8 e 16 de junho. Uma câmera flagrou 'entra e sai' de carros na Conab levando os materiais. O principal articulador do grupo é um empregado terceirizado da Conab. Segundo a corporação, caso seja comprovado que alguém comprou os produtos desviados sabendo do desvio, a pessoa poderá responder pelo crime. Os nomes dos envolvidos não foram informados.

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