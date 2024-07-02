Desvio de doações no ES: câmera flagrou 'entra e sai' na Conab

Entre geladeiras, fogões, cestas básicas e itens de higiene pessoal, um dos investigados na Operação Black Friday, da Polícia Federal
, chegou a fazer cinco viagens de carro em um dia para desviar materiais que seriam enviados para vítimas das chuvas em cidades do Sul do Espírito Santo
. A Polícia Federal
realizou a operação nesta terça-feira (2) e cumpriu cinco mandados de busca e apreensão — mas ninguém foi preso. Os materiais furtados estavam em um galpão da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), em Cachoeiro de Itapemirim
.
De acordo com o chefe da Polícia Federal no município, delegado Wander Augusto Moreira, os cinco mandados foram cumpridos em Cachoeiro. Vídeos divulgados pela corporação mostram os suspeitos entrando e saindo da Conab. Os veículos entravam vazios e saíam carregados com geladeiras e fogões. Os materiais eram tampados por panos pretos. O local escolhido para armazenamento dos materiais, onde houve o crime, fica próxima a uma delegacia.
"Um dos investigados utilizou o próprio veículo. Em um sábado, ele fez mais de cinco viagens. Era o tempo de descarregar e carregar. Por isso o nome da operação. Vimos aquela quantidade de carga sendo levada... parece uma 'Black Friday' aquele tanto de mercadoria subtraída ao lado da delegacia, o que é pior. O veículo foi apreendido e estamos recuperando os materiais desviados", afirmou.
Foram furtados 49 geladeiras, 43 fogões, 8 cestas básicas e 153 itens de higiene pessoal. Conforme investigado pela PF, as subtrações teriam ocorrido nos dias 2, 8 e 16 de junho. O principal articulador do grupo é um empregado terceirizado da Conab. De acordo com o delegado, caso seja comprovado que alguém comprou os produtos desviados sabendo do desvio, poderá responder pelo crime. Os nomes dos envolvidos não foram informados.