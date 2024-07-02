Desvio de doações no ES: câmera flagrou 'entra e sai' na Conab

De acordo com o chefe da Polícia Federal no município, delegado Wander Augusto Moreira, os cinco mandados foram cumpridos em Cachoeiro. Vídeos divulgados pela corporação mostram os suspeitos entrando e saindo da Conab. Os veículos entravam vazios e saíam carregados com geladeiras e fogões. Os materiais eram tampados por panos pretos. O local escolhido para armazenamento dos materiais, onde houve o crime, fica próxima a uma delegacia.

"Um dos investigados utilizou o próprio veículo. Em um sábado, ele fez mais de cinco viagens. Era o tempo de descarregar e carregar. Por isso o nome da operação. Vimos aquela quantidade de carga sendo levada... parece uma 'Black Friday' aquele tanto de mercadoria subtraída ao lado da delegacia, o que é pior. O veículo foi apreendido e estamos recuperando os materiais desviados", afirmou.