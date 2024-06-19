Stalking: ES tem quase 4 casos por dia; veja o que fazer se for vítima

Stalking pode acontecer de forma virtual ou presencial; Polícia Civil do Espírito Santo investiga casos Crédito: Freepik

Imagine receber mensagens indesejadas de uma pessoa sem parar; flores dia sim, dia não no trabalho; ou se deparar com a visita indesejada na porta de casa ou no trabalho. Essas são algumas das situações pelas quais uma vítima de stalking — perseguição, em português — pode passar.

E, a cada ano, os números de denúncias crescem (veja gráfico abaixo) no Estado. Só nos primeiros quatro meses de 2024, foram 462 registros, contra 374 no mesmo período de 2023, um aumento de 23% de um ano para outro. Na média, são quase quatro casos por dia em 2024.

O advogado Marlilson Sueiro explica que a pena prevista é de seis meses a dois anos de prisão, além de multa. A pena ainda pode ser aumentada pela metade se o crime for cometido contra criança, adolescente, idoso ou contra a mulher.

Segundo o advogado Leonardo Bittencourt Ronconi, os casos mais comuns de perseguição ocorrem contra mulheres e após fim de relacionamentos, mas não se restringe a isso.

"Qualquer indicativo dessas ameaças é sinal de alerta. A pessoa deve buscar registrar as ameaças. Se é perseguida na rua, pode usar testemunhas e câmeras como prova. Se é no meio virtual, é importante também registrar os contatos ou ameaças. Um dos cuidados é bloquear a pessoa e denunciar na delegacia o quanto antes", orienta.

O que fazer se for vítima?

Armazene provas dos contatos reiterados, seja por mensagens, seja por ligações. Isso pode ser feito por prints dos contatos. Se a perseguição for física, na frente do trabalho ou casa, uma opção é usar vídeos de câmeras de videomonitoramento ou testemunhas.

Isso pode ser feito por prints dos contatos. Se a perseguição for física, na frente do trabalho ou casa, uma opção é usar vídeos de câmeras de videomonitoramento ou testemunhas. Uma opção para guardar provas é buscar ata notorial em cartório, para ter todas as informações arquivadas e comprovar a ação reiterada do agressor.



para ter todas as informações arquivadas e comprovar a ação reiterada do agressor. Faça o boletim de ocorrência levando, os documentos diretamente na delegacia. Apresente as provas junto com a denúncia, como número do Whatsapp ou usuário de rede social. Ajuda se tiver informações que identifiquem a pessoa, mas também é possível que a polícia identifique durante a investigação.

Apresente as provas junto com a denúncia, como número do Whatsapp ou usuário de rede social. Ajuda se tiver informações que identifiquem a pessoa, mas também é possível que a polícia identifique durante a investigação. Com a representação criminal feita após a ocorrência, a polícia inicia a investigação para identificar o agressor.

O delegado Brenno Andrade, titular da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), destaca que, a partir do momento em que a pessoa perceber que está sendo ameaçada ou perturbada de forma recorrente, pode entender que isso é stalking e fazer a ocorrência, de preferência em uma delegacia e de forma presencial.

"No registro da ocorrência na delegacia, o ideal é levar possíveis prints. Se for conta no WhatsApp, é bom levar o número e se for pelo Instagram ou Facebook também é importante o usuário ou URL para ajudar a identificar o agressor", detalha.

A partir daí é aberta a investigação. Quando o agressor é identificado, ele é ouvido na polícia. Em seguida, o processo é encaminhado ao Poder Judiciário. Uma das determinações que o juiz pode arbitrar é a medida protetiva para garantir distância do agressor. Caso ela seja descumprida, pode ainda ser decretada a prisão do agressor.