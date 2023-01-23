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Crime

Homem é preso suspeito de cometer ‘stalking’ em Barra de São Francisco

Esse crime consiste na prática de seguir uma pessoa de forma ameaçadora. Ele também é investigado por cometer lesão corporal e descumprir medida protetiva
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

23 jan 2023 às 19:02

Publicado em 23 de Janeiro de 2023 às 19:02

Um homem de 25 anos foi preso na tarde da última sexta-feira (20), na zona rural de Barra de São Francisco, no Noroeste do Estado. Ele é investigado pelo crime de stalking (perseguição após o término do relacionamento e comportamento obsessivo), lesão corporal e descumprimento de Medida Protetiva de Urgência (MPU), obtida pela ex-companheira dele. Com o suspeito foram apreendidas uma pistola e uma motocicleta adulterada.
Homem é preso suspeito de cometer crime de ‘stalking’ em Barra de São Francisco
A polícia apreendeu uma arma carregada com três munições e uma motocicleta adulterada Crédito: Divulgação \ PC
Polícia Civil (PC) informou que o homem foi preso em cumprimento a um mandado de prisão. As investigações apontaram que o conduzido constantemente realizava ameaças à ex-companheira, por meio de ligações e mensagens. Além disso, ele passava em frente à residência da vítima e fazia diversos xingamentos à mulher e à filha dela, uma criança de apenas 6 anos.
O titular da 14ª Delegacia Regional de Barra de São Francisco, delegado Leonardo Forattini informou que, além do crime de stalking e descumprimento da MPU, o alvo também é suspeito de ter participado da tentativa de um homicídio ocorrida no último dia 14, na localidade de Boa Vista, em Nova Venécia. “O carro dele foi utilizado no crime”, disse o delegado.

Tentativa de fuga

Durante a ação, as equipes realizaram cerco na residência do investigado. Os policiais foram informados de que o suspeito havia saído de moto, com destino a Vila Pavão. Em seguida, viram o suspeito conduzindo uma motocicleta e, nesse momento, ao perceber a presença dos policiais, ele empreendeu fuga.
Durante a fuga, a polícia percebeu que o homem jogou uma arma de fogo na beira da estrada e ao se desequilibrar, caiu e foi preso pela guarnição. A arma, uma pistola calibre 9 mm carregada com três munições, foi localizada e apreendida. O veículo que o homem conduzia apresentava sinais de adulteração e foi recolhido ao pátio.
Homem é preso suspeito de cometer crime de ‘stalking’ em Barra de São Francisco
O homem estava armado com uma pistola calibre 9 mm Crédito: Divulgação \ PC
De acordo com a PC, o homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.
A ação foi realizada pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da 14ª Delegacia Regional de Barra de São Francisco, e contou com o apoio da equipe K9 do 11º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES).

'Stalking': o crime de perseguição ameaçadora

A corporação explicou que a palavra em inglês é utilizada na prática de caça e deriva do verbo to stalk, que significa perseguir. No contexto de caça, inclusive, ocorre quando o predador persegue a presa de forma contínua.
O crime consiste na prática de seguir uma pessoa, de maneira reiterada ou constante, em forma de violência, com ameaças à integridade física ou psicológica, de modo a restringir a liberdade ou atacar a privacidade, ou reputação.

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