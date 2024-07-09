Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Polícia faz buscas

Mulher assassinada em Venda Nova: ex-companheiro é suspeito do crime

Sara da Cruz Moulin Merçon, de 28 anos, foi morta dentro do apartamento em que morava, no Centro; polícia procura por caminhoneiro, ex-companheiro dela
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

09 jul 2024 às 10:32

Publicado em 09 de Julho de 2024 às 10:32

Sara Moulin foi encontrada morta no banheiro de casa em Venda Nova do Imigrante
Sara Moulin foi encontrada morta no banheiro de casa em Venda Nova do Imigrante Crédito: Arquivo da família

Atualização

09/07/2024 - 5:45
Na tarde desta terça-feira (9), Jhonatan Bautz Dordenoni, suspeito de matar Sara da Cruz Moulin Merçon, foi preso. Leia a matéria completa clicando aqui.
O ex-companheiro de Sara da Cruz Moulin Merçon, de 28 anos, assassinada dentro do apartamento em que morava, no Centro de Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, é suspeito do crime, ocorrido na manhã de segunda-feira (8). O delegado Alberto Roque Peres, responsável pelo caso, foi quem confirmou a informação e disse que a Polícia Civil está em busca do paradeiro do homem, que é um caminhoneiro. O nome dele não foi divulgado.
Segundo o delegado, após o crime, o ex-companheiro de Sara teria fugido com o carro do pai dela, um Fiat Siena branco. “Ele tem 25 anos, é caminhoneiro. Ontem (8) realizamos, durante toda a tarde, buscas com a PM, mas ele não foi achado. Vamos pedir à Justiça pela prisão do suspeito e pedimos a população caso tenha alguma informação, que denuncie pelo 181”, informou o titular da Delegacia de Venda Nova do Imigrante.

Sobre o crime

Segundo registro da Polícia Militar, as câmeras do prédio flagraram o suspeito chegando no local às 6h e se escondendo na garagem do prédio. Ele aguardou a vítima levar os filhos dela ao ônibus escolar, se escondeu no terraço e depois invadiu a casa da vítima. Às 7h57, segundo a polícia, ele sai do local levando o veículo que pertencia ao pai de Sara.
Ainda segundo o chamado, os vizinhos ouviram pedidos por socorro e tentaram ligar para a moradora. Como ela não atendeu, a proprietária do imóvel foi ao local e encontrou a porta aberta. Ainda segundo a polícia, um vizinho entrou no apartamento e se deparou com Sara da Cruz Moulin Merçon no interior do box do banheiro. Ele sofreu um corte no pescoço.
A arma do crime, uma faca, localizada próximo ao corpo, foi apreendida pelo perito. O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante.
Sara da Cruz Moulin Merçon trabalhava em um supermercado da cidade e tinha dois filhos gêmeos de 4 anos, fruto de outro relacionamento da jovem.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Violência Contra a Mulher Venda Nova do Imigrante Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados