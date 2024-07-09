Mulher assassinada em Venda Nova: ex-companheiro é suspeito do crime

Sara Moulin foi encontrada morta no banheiro de casa em Venda Nova do Imigrante Crédito: Arquivo da família

Atualização Na tarde desta terça-feira (9), Jhonatan Bautz Dordenoni, suspeito de matar Sara da Cruz Moulin Merçon, foi preso. Leia a matéria completa clicando aqui

Segundo o delegado, após o crime, o ex-companheiro de Sara teria fugido com o carro do pai dela, um Fiat Siena branco. “Ele tem 25 anos, é caminhoneiro. Ontem (8) realizamos, durante toda a tarde, buscas com a PM, mas ele não foi achado. Vamos pedir à Justiça pela prisão do suspeito e pedimos a população caso tenha alguma informação, que denuncie pelo 181”, informou o titular da Delegacia de Venda Nova do Imigrante.

Sobre o crime

Segundo registro da Polícia Militar , as câmeras do prédio flagraram o suspeito chegando no local às 6h e se escondendo na garagem do prédio. Ele aguardou a vítima levar os filhos dela ao ônibus escolar, se escondeu no terraço e depois invadiu a casa da vítima. Às 7h57, segundo a polícia, ele sai do local levando o veículo que pertencia ao pai de Sara.

Ainda segundo o chamado, os vizinhos ouviram pedidos por socorro e tentaram ligar para a moradora. Como ela não atendeu, a proprietária do imóvel foi ao local e encontrou a porta aberta. Ainda segundo a polícia, um vizinho entrou no apartamento e se deparou com Sara da Cruz Moulin Merçon no interior do box do banheiro. Ele sofreu um corte no pescoço.

A arma do crime, uma faca, localizada próximo ao corpo, foi apreendida pelo perito. O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante.