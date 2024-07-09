Mulher assassinada em Venda Nova: ex-companheiro é suspeito do crime

Atualização
09/07/2024 - 5:45
Na tarde desta terça-feira (9), Jhonatan Bautz Dordenoni, suspeito de matar Sara da Cruz Moulin Merçon, foi preso. Leia a matéria completa clicando aqui.
O ex-companheiro de Sara da Cruz Moulin Merçon, de 28 anos, assassinada dentro do apartamento em que morava, no Centro de Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, é suspeito do crime, ocorrido na manhã de segunda-feira (8). O delegado Alberto Roque Peres, responsável pelo caso, foi quem confirmou a informação e disse que a Polícia Civil está em busca do paradeiro do homem, que é um caminhoneiro. O nome dele não foi divulgado.
Segundo o delegado, após o crime, o ex-companheiro de Sara teria fugido com o carro do pai dela, um Fiat Siena branco. “Ele tem 25 anos, é caminhoneiro. Ontem (8) realizamos, durante toda a tarde, buscas com a PM, mas ele não foi achado. Vamos pedir à Justiça pela prisão do suspeito e pedimos a população caso tenha alguma informação, que denuncie pelo 181”, informou o titular da Delegacia de Venda Nova do Imigrante.
Sobre o crime
Segundo registro da Polícia Militar, as câmeras do prédio flagraram o suspeito chegando no local às 6h e se escondendo na garagem do prédio. Ele aguardou a vítima levar os filhos dela ao ônibus escolar, se escondeu no terraço e depois invadiu a casa da vítima. Às 7h57, segundo a polícia, ele sai do local levando o veículo que pertencia ao pai de Sara.
Ainda segundo o chamado, os vizinhos ouviram pedidos por socorro e tentaram ligar para a moradora. Como ela não atendeu, a proprietária do imóvel foi ao local e encontrou a porta aberta. Ainda segundo a polícia, um vizinho entrou no apartamento e se deparou com Sara da Cruz Moulin Merçon no interior do box do banheiro. Ele sofreu um corte no pescoço.
A arma do crime, uma faca, localizada próximo ao corpo, foi apreendida pelo perito. O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante.
Sara da Cruz Moulin Merçon trabalhava em um supermercado da cidade e tinha dois filhos gêmeos de 4 anos, fruto de outro relacionamento da jovem.