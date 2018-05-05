Vídeo mostra homem jogando barra de ferro contra carros em Vila Velha

Um vídeo enviado pelo internauta Flávio Queiroz mostra o momento exato em que um morador de rua arremessa uma barra de ferro contra carros que passavam pela Avenida Champagnat, na Praia da Costa, em Vila Velha, na noite desta sexta-feira (4). A empresária Simone Venturini Tonani, de 42 anos, foi atingida pelo objeto de 1,5 metro enquanto dirigia.
Nas imagens, é possível ver o suspeito andando pela calçada, aparentando estar alterado. Logo em seguida, ele pega uma barra de ferro e arremessa contra os veículos que estavam passando pela avenida.
A empresária foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital São Lucas, em Vitória. Os familiares confirmaram que ela teve morte cerebral.