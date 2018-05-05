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Praia da Costa

Vídeo mostra homem jogando barra de ferro contra carros em Vila Velha

A câmera de videomonitoramento de uma loja flagrou o momento em que o morador arremessou o objeto contra os motoristas. A empresária Simone Venturini Tonani, de 42 anos, foi atingida na cabeça e teve morte cerebral

Publicado em 05 de Maio de 2018 às 02:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mai 2018 às 02:36
Crédito: Internauta/Flávio Queiroz
Um vídeo enviado pelo internauta Flávio Queiroz mostra o momento exato em que um morador de rua arremessa uma barra de ferro contra carros que passavam pela Avenida Champagnat, na Praia da Costa, em Vila Velha, na noite desta sexta-feira (4). A empresária Simone Venturini Tonani, de 42 anos, foi atingida pelo objeto de 1,5 metro enquanto dirigia.
> Mulher atingida por barra de ferro tem morte cerebral, diz família
Nas imagens, é possível ver o suspeito andando pela calçada, aparentando estar alterado. Logo em seguida, ele pega uma barra de ferro e arremessa contra os veículos que estavam passando pela avenida.
A empresária foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital São Lucas, em Vitória. Os familiares confirmaram que ela teve morte cerebral.

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