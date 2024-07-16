Trânsito já mata mais que homicídios no ES: será que agora a ficha vai cair?

Lara Thayte Ribeiro de Oliveira, em Fortaleza, no final de semana antes da viagem ao Espírito Santo Crédito: Acervo Pessoal

Não é somente no noticiário que as mortes no trânsito causam comoção, é difícil encontrar alguma pessoa que não tenha perdido ou conheça alguém que perdeu um ente querido em um acidente, em cada esquina.

No primeiro semestre deste ano, houve uma reviravolta inédita nas estatísticas: pela primeira vez, o número de mortes no trânsito (472) superou o de homicídios (432) . Mérito das autoridades de segurança pública, é claro, que vêm cumprindo as metas de redução de assassinatos, ano após ano. Mas o crescimento de óbitos no trânsito, em relação ao mesmo período de 2023, também foi considerável, de 17,7%.

Paradoxalmente, por mais que as mortes causem consternação momentânea, a violência nas ruas, avenidas e rodovias ainda não gera a mesma indignação que os homicídios. Talvez porque, no trânsito, os responsáveis não sejam socialmente encarados como pessoas fora da lei. Mas os crimes de trânsito existem. E podem ser evitados com mudanças de comportamento ao volante, com o cumprimento das leis.

No trânsito, há um senso comum de que as mortes, por serem acidentais, são também inevitáveis. Uma noção enganosa, quando se vê que comportamentos negligentes e até mesmo criminosos dominam as ocorrências. Para especialistas, 90% dos acidentes poderiam ser evitados.

Para tanto, é preciso haver fiscalização mais eficiente, com abordagens qualificadas aproveitando o uso das câmeras, já tão disseminadas. A vigília é determinante para reduzir as condutas imprudentes. Outro ponto é que não pode haver impunidade, o poder do exemplo é fundamental. E, por mais ingênuo que pareça, é imprescindível capturar corações e mentes para uma mudança que venha de dentro para fora. O trânsito pode ser sim mais humano.