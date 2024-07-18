Motorista leva garrafada na cabeça ao passar por avenida em Vila Velha

Um homem foi preso em flagrante após arremessar uma garrafa de vidro contra um carro em movimento na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha. O condutor do veículo, de 48 anos, ficou ferido mas, ainda assim, perseguiu o agressor e o imobilizou, até a chegada da polícia, na noite de quarta-feira (17).
Segundo informações do boletim de ocorrência da Polícia Militar, a garrafa lançada contra o veículo quebrou o vidro da janela e atingiu a cabeça do motorista. Neste momento, a vítima disse que começou a perseguir o suspeito, que parecia estar em situação de rua, até a Rua Emygdio Ferreira Sacramento, conhecida como Rua da Feira, e usou técnicas de imobilização para deter o homem. Por conta da agressão, o motorista ficou com o lado esquerdo da cabeça inchado e com vermelhidão.
No local, os militares encontraram o suspeito sujo e gritando, aparentemente alterado. O homem também tinha ferimentos, que pareciam ser antigos, espalhados pelo corpo. Ainda segundo relato dos policiais, não foi possível saber o nome do agressor, já que ele não respondia.
Conforme a apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, o suspeito foi encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha. Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por lesão corporal e dano qualificado, sendo encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).