Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Suspeito foi preso

Motorista leva garrafada na cabeça ao passar por avenida em Vila Velha

Condutor estava dentro do carro em movimento quando, de repente, o vidro foi quebrado e ele foi atingido; caso ocorreu na noite de quarta-feira (17)
Roberta Costa

Roberta Costa

Publicado em 

18 jul 2024 às 09:30

Publicado em 18 de Julho de 2024 às 09:30

Motorista foi atingido após suspeito ter arremessado uma garrafa de vidro contra o carro na Av. Carlos Lindenberg na noite de quarta-feira (17)
Garrafa de vidro foi jogada contra vidro do carro da vítima, que conseguiu perseguir o suspeito e imobilizá-lo Crédito: Leitor | A Gazeta
Um homem foi preso em flagrante após arremessar uma garrafa de vidro contra um carro em movimento na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha. O condutor do veículo, de 48 anos, ficou ferido mas, ainda assim, perseguiu o agressor e o imobilizou, até a chegada da polícia, na noite de quarta-feira (17). 
Segundo informações do boletim de ocorrência da Polícia Militar, a garrafa lançada contra o veículo quebrou o vidro da janela e atingiu a cabeça do motorista. Neste momento, a vítima disse que começou a perseguir o suspeito, que parecia estar em situação de rua, até a Rua Emygdio Ferreira Sacramento, conhecida como Rua da Feira, e usou técnicas de imobilização para deter o homem. Por conta da agressão, o motorista ficou com o lado esquerdo da cabeça inchado e com vermelhidão. 
No local, os militares encontraram o suspeito sujo e gritando, aparentemente alterado. O homem também tinha ferimentos, que pareciam ser antigos, espalhados pelo corpo. Ainda segundo relato dos policiais, não foi possível saber o nome do agressor, já que ele não respondia.
Conforme a apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, o suspeito foi encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha. Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por lesão corporal e dano qualificado, sendo encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Avenida Carlos Lindenberg Vila Velha Agressão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados