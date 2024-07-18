Motorista leva garrafada na cabeça ao passar por avenida em Vila Velha

Garrafa de vidro foi jogada contra vidro do carro da vítima, que conseguiu perseguir o suspeito e imobilizá-lo

No local, os militares encontraram o suspeito sujo e gritando, aparentemente alterado. O homem também tinha ferimentos, que pareciam ser antigos, espalhados pelo corpo. Ainda segundo relato dos policiais, não foi possível saber o nome do agressor, já que ele não respondia.