Quando falta empatia, multar é o único caminho

Cadeirante e as rampas de acesso Crédito: Rodrigo Gomes/TV Gazeta

Um excelente exercício de humanidade é se colocar no lugar do outro. No dia a dia das cidades, a empatia é também uma forma de expressar a própria cidadania. Quando um motorista estaciona seu veículo e obstrui o acesso à rampa para pessoas com deficiência, ele deliberadamente ignora as dificuldades de mobilidade de uma parcela importante da população.

Se é cada vez mais difícil encontrar vagas para os carros, muito mais dramático é se encontrar impossibilitado de ir de um ponto a outro da rua porque um motorista não se atentou à existência da rampa ou, na pior das hipóteses, se achou mais esperto que os outros.

No Bom Dia ES, o repórter Kaique Dias mostrou as dificuldades encontradas nas ruas pelo paratleta Waldir Alvarenga Júnior . As pessoas com deficiência já se deparam com carências de infraestrutura urbana, pois as rampas não são encontradas em todas as calçadas das cidades. Para piorar, muitas são mal construídas, o que também dificulta a locomoção. Imagine então que, diante de tantas precariedades, os motoristas ao impedir a passagem com seus carros contribuem ainda mais para piorar o que já é ruim.