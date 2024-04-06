Festa da Penha: cadeirante une fé e força de vontade em sua 3ª romaria

Aos 23 anos, Grasiella Cristina Pereira é cadeirante e participou neste ano de sua terceira Romaria dos Homens, percurso entre a Catedral de Vitória e o Parque da Prainha, em Vila Velha, no Espírito Santo, também conhecido como Romaria das Família, que aconteceu neste sábado (6), durante a programação da Festa da Penha. Neste ano, ela contou com uma companhia especial.

Sua mãe, Cláudia Cristina Henkei, de 46 anos, participou pela primeira vez da romaria. “Tenho muito orgulho da minha filha. É a primeira vez que participo da romaria com incentivo dos meus filhos. O coração de mãe chega a transbordar de amor”, disse.