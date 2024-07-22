Casos de estupros crescem no ES: quem está ouvindo o grito de socorro?

Mulheres vítimas de estupro Crédito: Arte/Geraldo Neto

O compilado abaixo reúne as reportagens de A Gazeta que trataram de assuntos relacionados aos crimes de estupro nos últimos 30 dias:

Importante lembrar que, em 2022, já havia sido registrado um aumento de 21,9% nos casos de estupro em relação ao ano anterior, 2021.

No Estado, são em média quatro casos por dia. Nem todos os casos se tornam públicos e há também subnotificação. E essa realidade assombra muitas meninas, jovens e mulheres. Em uma pesquisa nacional, realizada em 2020 pelo Instituto Patrícia Galvão, 99% das mulheres entrevistadas disseram ter medo de sofrerem essa violência.

É assustador que, no Espírito Santo em 2023, 73,87% dos casos tenham sido de estupro de vulneráveis. Nas estatísticas nacionais, metade dos casos de violência sexual no país é cometido por familiares. Parceiros íntimos e ex-parceiros representam 20,8% dos agressores e 14% são outros conhecidos das vítimas. A violência sexual foi praticada por desconhecidos das vítimas em 15,3% dos casos.

A legislação mudou ao longo dos anos, ampliou o próprio conceito de estupro para proteger as mulheres com a imposição de mais punição a quem também assedia e constrange. Há movimentações no Congresso para aprovar matérias que endureçam penas contra estupradores . Mas, para isso, é preciso antes de tudo uma conscientização sobre as denúncias dos agressores que, como já dito antes, são pessoas próximas demais das vítimas, em sua maioria.

Meninas e mulheres estão pedindo socorro, neste momento. É papel do Estado protegê-las, garantindo sua integridade física. Não somente pelo viés da lei, mas também de políticas públicas, com acompanhamento psicológico e material para amparar as vítimas, em vez de criminalizá-las.