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Prefeitura de Linhares/Montagem: A Gazeta
Violência sexual

Linhares está entre as cidades com mais casos de estupro no país

Foram considerados os 50 municípios com mais de 100 mil habitantes cujas taxas são mais elevadas. É o único município capixaba a figurar na lista

Caroline Freitas

Repórter

Publicado em

18 jul 2024 às 19:01
Linhares está entre as cidades com mais casos de estupro no país
Linhares está entre as cidades com mais casos de estupro no país Crédito: Prefeitura de Linhares/Montagem: A Gazeta
Linhares, no Norte capixaba, está entre as cidades com maior taxa de casos de estupro em todo o país. São 69 ocorrências a cada 100 mil habitantes, o que coloca o município na 37ª posição no ranking do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2024, divulgado nesta quinta-feira (18).
Foram consideradas as 50 cidades com mais de 100 mil habitantes cujas taxas são mais elevadas. É o único município capixaba a figurar na lista.
A taxa, aliás, fica muito acima da média estadual, que é de 46,1 estupros a cada 100 mil pessoas. O número absoluto de registros no Espírito Santo em 2023 chegou a 1.768 – um avanço de 1,8% em relação a 2022 (1.736).
Neste contexto, os casos de estupro de vulneráveis chegam a 1.333 registros – mais de 75% do total e 5,9% superior ao patamar do ano anterior (1.259). São os crimes praticados contra meninos e meninas menores de 14 anos ou incapazes de consentir por qualquer motivo, como deficiência ou enfermidade. Foram 1.100 registros, que equivalem a 73,87% do total.
Os dados são referentes aos casos consumados e, em virtude da Lei Federal 12.015/2009, que altera a conceituação de “estupro”, são considerados, além da conjunção carnal, os “atos libidinosos” e “atentados violentos ao pudor”.
Linhares está entre as cidades com mais casos de estupro no país

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