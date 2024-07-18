Linhares está entre as cidades com mais casos de estupro no país Crédito: Prefeitura de Linhares/Montagem: A Gazeta

Linhares, no Norte capixaba, está entre as cidades com maior taxa de casos de estupro em todo o país. São 69 ocorrências a cada 100 mil habitantes, o que coloca o município na 37ª posição no ranking do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2024, divulgado nesta quinta-feira (18).

Foram consideradas as 50 cidades com mais de 100 mil habitantes cujas taxas são mais elevadas. É o único município capixaba a figurar na lista.

A taxa, aliás, fica muito acima da média estadual, que é de 46,1 estupros a cada 100 mil pessoas. O número absoluto de registros no Espírito Santo em 2023 chegou a 1.768 – um avanço de 1,8% em relação a 2022 (1.736).

Neste contexto, os casos de estupro de vulneráveis chegam a 1.333 registros – mais de 75% do total e 5,9% superior ao patamar do ano anterior (1.259). São os crimes praticados contra meninos e meninas menores de 14 anos ou incapazes de consentir por qualquer motivo, como deficiência ou enfermidade. Foram 1.100 registros, que equivalem a 73,87% do total.

Os dados são referentes aos casos consumados e, em virtude da Lei Federal 12.015/2009, que altera a conceituação de “estupro”, são considerados, além da conjunção carnal, os “atos libidinosos” e “atentados violentos ao pudor”.