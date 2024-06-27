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Crime

Jovem é preso suspeito de invadir casa e estuprar adolescente no Sul do ES

Rapaz de 20 anos, que não teve o nome divulgado, é suspeito de invadir uma casa e estuprar uma adolescente, sem idade informada pela corporação
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

27 jun 2024 às 13:39

Publicado em 27 de Junho de 2024 às 13:39

Suspeito foi localizado na zona rural de Presidente Kennedy
O indivíduo foi localizado na zona rural de Presidente Kennedy Crédito: Polícia Civil
Um jovem de 20 anos foi preso por meio de cumprimento mandado de prisão temporária na última quarta-feira (26), em Pedra Branca, na zona rural de Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, o rapaz, que não teve o nome divulgado, é suspeito de invadir uma casa e estuprar uma adolescente, que não teve idade informada pela corporação.
Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu no dia 17 de junho deste ano. Assim que tomaram conhecimento do caso, o suspeito foi identificado e a prisão representada ao Poder Judiciário.
“Em depoimento, o investigado confessou que entrou na casa da vítima pela janela, pois queria ficar com ela. Ele alegou também que havia bebido. Os fatos ocorreram na zona rural do município, sendo que a localidade não será informada de modo a preservar a identidade da vítima, que é menor de idade”, afirmou o titular da Delegacia de Polícia (DP) de Mimoso do Sul, delegado Daniel Correia de Sousa.
Após os procedimentos, o suspeito foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) da Serra, onde ficará à disposição da Justiça. Ele responderá pelo crime de estupro de vulnerável, em que a pena pode chegar a 15 anos de reclusão.
A ação aconteceu por meio do Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher (Neam) da Delegacia de Polícia de Mimoso do Sul, com apoio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Cachoeiro de Itapemirim.

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