Jovem é preso suspeito de invadir casa e estuprar adolescente no Sul do ES

O indivíduo foi localizado na zona rural de Presidente Kennedy Crédito: Polícia Civil

Um jovem de 20 anos foi preso por meio de cumprimento mandado de prisão temporária na última quarta-feira (26), em Pedra Branca, na zona rural de Presidente Kennedy , no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, o rapaz, que não teve o nome divulgado, é suspeito de invadir uma casa e estuprar uma adolescente, que não teve idade informada pela corporação.

Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu no dia 17 de junho deste ano. Assim que tomaram conhecimento do caso, o suspeito foi identificado e a prisão representada ao Poder Judiciário.

“Em depoimento, o investigado confessou que entrou na casa da vítima pela janela, pois queria ficar com ela. Ele alegou também que havia bebido. Os fatos ocorreram na zona rural do município, sendo que a localidade não será informada de modo a preservar a identidade da vítima, que é menor de idade”, afirmou o titular da Delegacia de Polícia (DP) de Mimoso do Sul, delegado Daniel Correia de Sousa.

Após os procedimentos, o suspeito foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) da Serra, onde ficará à disposição da Justiça. Ele responderá pelo crime de estupro de vulnerável, em que a pena pode chegar a 15 anos de reclusão.