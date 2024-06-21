Pai é preso por estupro da própria filha e mãe é detida por omissão em Muniz Freire

Os nomes dos envolvidos e do bairro onde ocorreu o crime não estão sendo divulgados para preservar a vítima, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad ).

Segundo o delegado Hélio Flávio Martins, titular da Delegacia de Muniz Freire, o suspeito, de 46 anos, abusou da filha desde a infância até os 15 anos, “mediante ato libidinoso diverso”. Durante as investigações, foi comprovado ainda que, em certa ocasião, o pai forçou a criança a ingerir vinho durante um churrasco realizado na casa, além de ter o costume de se deitar e dormir com a filha “a fim de satisfazer a própria lascívia".

Segundo o delegado, o crime se torna ainda mais grave porque o suspeito torturou a vítima, privando a adolescente de cuidados de higiene básicos, inclusive com a higiene pessoal e íntima. “Tal fato é suficiente para causar intenso sofrimento físico e mental, pois se trata de aplicação de um castigo pessoal, impedir a vítima de realizar cuidados preventivos básicos, para reprovar ou castigar o comportamento da criança”, informou o delegado Hélio Flávio Martins.

Ainda de acordo com o delegado, na época do crime, a vítima relatou todo o ocorrido para a mãe, que não fez nada para impedir que os atos continuassem. “A partir do momento em que mãe, ciente do fato, nada fez, agindo com extrema frieza, também incorreu no crime de estupro de vulnerável, mas na modalidade omissiva. Além disso, também foi indiciada pelo crime de tortura-omissão”, explicou Martins.

Veja Também Menina de 12 anos denuncia abuso sexual durante palestra e tio é preso no ES

Casos semelhantes na cidade

Na última quarta-feira (19), um dia antes da prisão do casal, a equipe da Delegacia de Muniz Freire também prendeu um homem, de 36 anos, pela prática dos crimes de estupro de vulnerável, violência psicológica e perseguição, no município. Segundo as investigações, a vítima era uma adolescente de 17 anos, que narrou que sofreu abuso sexual pelo pai até os 15 anos. A menina também sofreu perseguição e está passando por tratamento psicológico.

Com a conclusão do Inquérito Policial, o pedido de prisão preventiva contra o homem foi formulado na terça-feira (18) e deferido na quarta-feira (19), dia da prisão. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante e já está recluso no sistema prisional.

O delegado Hélio Flávio Martins ressalta que um dos pontos que chamam a atenção é a semelhança dos dois casos, em um curto período de tempo. Nas duas situações, os autores negaram a prática dos crimes. No último dia 12 de junho, um homem também foi preso acusado de estupro de vulnerável e violência psicológica contra a sobrinha de 12 anos no município.