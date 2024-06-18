Menina de 12 anos denuncia abuso sexual durante palestra e tio é preso no ES

Um homem foi preso acusado de estupro de vulnerável e violência psicológica contra a sobrinha de 12 anos, em Muniz Freire , na Região do Caparaó. De acordo com a Polícia Civil, o caso foi descoberto após a criança denunciar o familiar em uma palestra na escola. O nome dos envolvidos e do colégio não serão divulgados, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).

O mandado de prisão preventiva contra o familiar foi cumprido na última quarta-feira (12), mas o caso só foi divulgado nesta terça-feira (18) pela Polícia Civil. Segundo o delegado Hélio Flávio Martins, titular da delegacia de Muniz Freire, no dia 14 de maio, uma equipe policial realizou uma palestra em uma escola e, ao final da visita, a vítima de 12 anos se aproximou e pediu para conversar em particular com uma policial feminina. "A vítima chegou a informar que vinha sendo abusada sexualmente e psicologicamente pelo tio há cerca de cinco meses", disse.

De acordo com a PCES, no decorrer das investigações, também se descobriu que o suspeito abusou sexualmente da irmã mais velha da vítima, quando ainda era menor de idade, bem como da mãe da menor. Os pais da vítima foram acionados pelos profissionais do Conselho Tutelar e relataram que não estavam cientes dos fatos. A menina foi encaminhada, juntamente com a família, para receber o devido apoio psicológico.

O suspeito foi indiciado triplamente por estupro de vulnerável, bem como pelo crime de violência psicológica, em razão do sofrimento psicológico experimentado pela vítima durante os abusos. O homem foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), permanecendo à disposição da Justiça.