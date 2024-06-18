Mulher é presa por tráfico de drogas e posse ilegal de arma em Muniz Freire

A detida foi encaminhada à 11ª Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante para os procedimentos legais Crédito: Divulgação/PCES

Uma mulher de 41 anos foi presa, investigada pelos crimes de tráfico de drogas, organização criminosa e posse ilegal de arma de fogo, em Muniz Freire, na Região do Caparaó. A suspeita foi presa em uma operação da Polícia Civil no município, e é investigada por fazer parte de uma organização criminosa ligada a crimes como tráfico de drogas e homicídio.

A prisão ocorreu na última quinta-feira (13), mas foi divulgada somente nesta terça-feira (18) pela Polícia Civil. O intuito, segundo a corporação, era dar cumprimento a um mandado de prisão preventiva decorrente da Operação “Armageddon”. De acordo com as investigações, além de ser uma traficante varejista, a mulher era encarregada do recebimento de porções de drogas, preparo, fracionamento e comércio aos usuários finais.

Após levantamentos de inteligência e investigação policial, a equipe localizou e prendeu a investigada em frente à residência dela, situada no distrito de Piaçu, em Muniz Freire. A detida foi encaminhada à 11ª Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante, para os procedimentos legais.

“Este é o terceiro alvo da operação ‘Armageddon’, em que a equipe executou a prisão. Trata-se de uma resposta efetiva para a sociedade da retirada de circulação de indivíduos acusados de crimes tão graves, pois sabemos os efeitos nefastos do tráfico de drogas, principalmente em cidades do interior”, relatou o delegado Hélio Flávio Martins, titular da Delegacia de Polícia de Muniz Freire.

Dupla presa anteriormente

De acordo com a Polícia Civil, no dia 29 de maio, os policiais de Muniz Freire prenderam o primeiro membro da organização criminosa, um homem de 32 anos, investigado por ordenar ações criminosas, aquisição de armas e drogas, além de ser o destinatário final dos lucros adquiridos pelos crimes.