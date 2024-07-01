Tio é preso suspeito de estuprar sobrinha de quatro anos em Cariacica

Segundo consta em boletim de ocorrência da PM, a mãe da criança disse que sua filha contou que o tio teria a chamado para entrar no banheiro com ele, onde a beijou e mordeu suas nádegas. O suspeito ainda teria encostado o pênis na menina, segundo relato da vítima à mãe. Aos policiais, o homem negou que cometeu qualquer ato de cunho sexual contra a garota.