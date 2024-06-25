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Foragido da Justiça

Condenado por estupro é preso após ter carro flagrado por câmeras em Vitória

Contra jovem de 22 anos havia um mandado de prisão em aberto por estupro de vulnerável; condenação ocorreu em 2022, pela 4ª Vara Criminal da Serra
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

25 jun 2024 às 07:38

Publicado em 25 de Junho de 2024 às 07:38

Condenado pela Justiça é identificado por câmeras de videomonitoramento em Vitória
Condenado pela Justiça é identificado por câmeras de videomonitoramento em Vitória Crédito: Reprodução
Um jovem de 22 anos, foragido da Justiça, foi flagrado por câmeras de videomonitoramento quando estava passando de carro pela Avenida Vitória, na Capital, no domingo (23). A Guarda Municipal abordou o veículo no bairro Ilha de Santa Maria e confirmou que, contra ele, havia um mandado de prisão em aberto após a condenação, em 2022, por estupro de vulnerável. A prisão, em caráter definitivo, é referente à condenação de 12 anos em regime de reclusão.
O criminoso, que não teve o nome divulgado pela Guarda de Vitória, foi localizado após articulação entre a Gerência de Inteligência, o Centro de Monitoramento e a Equipe de 12h da corporação.
"Fomos avisados, via rádio, pela Central de Monitoramento que este suspeito estava em um veículo passando pela Avenida Veículos. Nossa viatura passa no sentido contrário quando visualizamos e, de imediato, retornamos e conseguimos abordá-lo na altura da Ilha de Santa Maria"
Agente Alves - Equipe 12h da Guarda Municipal de Vitória
O jovem foi levado para a Delegacia Regional de Vitória, e de lá seria encaminhado ao sistema prisional. Já o veículo, que não possuía restrição de furto ou roubo, foi entregue para condutor indicado pelo conduzido.

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