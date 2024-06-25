Condenado por estupro é preso após ter carro flagrado por câmeras em Vitória

O criminoso, que não teve o nome divulgado pela Guarda de Vitória, foi localizado após articulação entre a Gerência de Inteligência, o Centro de Monitoramento e a Equipe de 12h da corporação.

"Fomos avisados, via rádio, pela Central de Monitoramento que este suspeito estava em um veículo passando pela Avenida Veículos. Nossa viatura passa no sentido contrário quando visualizamos e, de imediato, retornamos e conseguimos abordá-lo na altura da Ilha de Santa Maria"

O jovem foi levado para a Delegacia Regional de Vitória, e de lá seria encaminhado ao sistema prisional. Já o veículo, que não possuía restrição de furto ou roubo, foi entregue para condutor indicado pelo conduzido.